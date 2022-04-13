في الإسماعيلية .. استمرار حملات التموين على الأسواق والمحلات والمخابز

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حملة تموينية، بالتعاون مع الرقابة التموينية، وادارة تموين المركز، ومباحث التموين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز، والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع والتلاعب في الأسعار.

أسفرت الحملة عن تحرير ٣١ محضرًا، منها عدد ٦ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر حيازة سلع مجهولة المصدر، ومحضر عدم الإعلان عن وجود مخازن، ومحضر إدارة نشاط بدون ترخيص.





وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٢ محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و ٤ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و٥ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.



كما أضاف حامد إبراهيم حامد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة اسفرت عن ضبط ٥طن مواد غذائية ( ارز، عدس، فول، مكرونة ، سمنه) ، لعدم وجود مستندات وفواتير تدل علي مصدرها، ولوجودها في مخازن غير مرخصة.