لحظة مؤثرة.. انتشال جرو حي من أسفل أنقاض قصف روسي

عرضت فضائية العربية، لحظة مؤثرة لانتشال جرو حي من أسفل أنقاض قصف روسي.

وفى سياق أخر، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، بوقوع ضحايا وجرحى في قصف روسي على مجمع سكني في مدينة سومي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن روسيا نشرت في أوكرانيا 100% تقريبا من القوات التي حشدتها للغزو.

فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لم ولن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي، أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون.

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