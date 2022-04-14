البورصة: 83 شركة بقائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها بـ3 علامات عشرية

أعلنت البورصة المصرية عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق اليوم الخميس، وضمت 83 شركة، وجاءت أبرز الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، جنوب الوادي للأسمنت، جولدن بيراميدز بلازا، القلعة للاستشارات المالية، مجموعة عامر القابضة، مجموعة بورتو القابضة، أوراسكوم المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، النعيم القابضة للاستثمارات، الحديد والصلب المصرية، بالم هيلز للتعمير، بلتون المالية القابضة.

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وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى"، على أن توضع فى قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.