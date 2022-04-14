بدعم جماهير الإسكندرية.. فريق طائرة الاتحاد ينهي استعداداته لتحقيق حلم الدوري

أنهي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري استعداداته من خلال المران الجماعي الذي أقيم علي صالة الدكتور كمال شلبي بنادي الاتحاد الذي حضره عدد من جمهور سيد البلد؛ لتدعيم الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في سلسلة نهائيات دوري النخبة والمقرر انطلاقها يوم السبت القادم علي صالة نادي العاصمة الإدارية في الساعة الحادية عشرة مساءً.

وحرص عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام علي الكرة الطائرة إسماعيل محمد على التواجد ودعم الفريق خلال المران، إضافة إلى جمال صبري رئيس قطاع الكرة الطائرة بالنادي.

وحرصت جماهير سيد البلد الوفية على حضور المران بشكل يعكس روح جماهير زعيم الثغر تجاه جميع فرق النادي ولم تقتصر على فريق كرة القدم، وحثت اللاعبين على بذل قصارى جهدهم، ومن جهة أخري دعمت الجماهير محترفي الفريق لتعدي عقبة الزمالك.