ظهور  سلاحف بحرية نافقة علي شاطيء العريش

ظهرت سلاحف بحرية نافقة علي شاطيء العريش شمال سيناء مساء اليوم ، وقد عثر أهالي مدينة العريش على 3 سلاحف بحرية نافقه على شاطئ البحر المتوسط بمدينة العريش، وتم إبلاغ إدارة شئون البيئة بالمحافظة لاتخاذ اللازم نحو السلاحف .

ومن جانبها تحرك فريق من إدارة شئون البيئة بالمحافظة لاتخاذ اللازم نحو التخلص من السلاحف النافقة ، والحصول علي عينة للتأكد من السلالات التي تنتمي إليها هذه السلاحف، وأماكن تواجدها.

وقال ممثل شئون البيئة بأن نوعية السلاحف من الأنواع التي قاربت علي الانقراض، حيث تم التخلص منهاب بطريقة آمنة دون التأثير علي البيئة .