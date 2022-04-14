روجينا : سعيدة بردود فعل الجمهور على مسلسل انحراف |فيديو

كشفت الفنانة روجينا، عن تفاصيل دورها في مسلسل انحراف والذي يعرض حاليا خلال السباق الرمضاني 2022.

وقالت روجينا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة الاولي المصرية،:" وقعت في غرام شخصية حوار خلال مسلسل انحراف، لافتة إلي أن ميزة المسلسل هي أنه لم تكشف مسار أحداثه حتي الآن.

وأوضحت:" كنت خايفة في بداية المسلسل من عدم النجاح ولكن الحمدلله المسلسل حظي بإحترام المتابعين، مضيفة:" أنا سعيدة بردود فعل الجمهور".

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.