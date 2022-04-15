أيمن حمزة يكشف تفاصيل استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27.

وقال حمزة خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور،:" مصر تقوم بجهود كبيرة من خلال التواصل مع شركات كبري وعالمية لانتاج الهيدروجين الأخضر والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء:" هناك اهتماما كبيرا جدا على مستوى العالم للاستثمار على أرض مصر، خاصة فى مجال الطاقة، مشيرا إلى أن مصر تخطو خطوات مهمة جدا فى التحول للطاقة النظيفة.

وأضاف:" وقعنا مذكرات تفاهم مع بعض الشركات العالمية لانتاج الهيدروجين الأخضر، مردفا:" مجال الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام عالمي".