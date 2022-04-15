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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن حمزة يكشف تفاصيل استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27

صدى البلد

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27.

وقال حمزة خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور،:" مصر تقوم بجهود كبيرة  من خلال التواصل مع شركات كبري وعالمية لانتاج الهيدروجين الأخضر والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء:" هناك اهتماما كبيرا جدا على مستوى العالم للاستثمار على أرض مصر، خاصة فى مجال الطاقة، مشيرا إلى أن مصر تخطو خطوات مهمة جدا فى التحول للطاقة النظيفة.

وأضاف:" وقعنا مذكرات تفاهم مع بعض الشركات العالمية لانتاج الهيدروجين الأخضر، مردفا:" مجال الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام عالمي".

الهيدروجين الاخضر قناة المحور الشركات العالمية وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة أيمن حمزة

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