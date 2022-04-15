إيهاب جلال يرفض مقترح الجبلاية ويشترط عقدا لمدة عامين

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس الاتفاق بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وإيهاب جلال، من أجل توقيع العقد بين الطرفين لتدريب الأخير المنتخب الوطني.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مجلس إدارة اتحاد الكرة عرض على إيهاب جلال توقيع عقد لمدة موسم واحد وشهرين ينتهى بنهاية بطولة الأمم الأفريقية المقبلة المقرر لها يونيو من العام المقبل، لكن هذا المقترح قوبل بالرفض من المدير الفني.

إيهاب جلال: اشترط أن يكون عقده مع المنتخب لمدة موسمين

وأضاف شبانة، إيهاب جلال اشترط أن يكون عقده مع المنتخب لمدة موسمين، على أن يتخلله شرط فسخ التعاقد مباشرة حال الاخفاق في بطولة الأمم الأفريقية المقبل بكوت ديفوار.

وأتم شبانة تصريحاته، إيهاب جلال ابلغ اتحاد الكرة أنه يمتلك خطة لتطوير المنتخب الوطني واستعادة بريقه، لكن العام الواحد لن يكفى لتحقيق ذلك مطالبا بالفرصة الكاملة مع المنتخب حتى تظهر بصماته.