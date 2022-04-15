ياسمين صبري عبر تويتر: الصلاة بقلبٍ حاقدٍ لا تجوز

نشرت الفنانة ياسمين صبري تويتة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت ياسمين صبري : توضأ بالمحبه قبل الماء، فإن الصلاة بقلبٍ حاقدٍ لا تجوز.



وخطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، خلال لقائها في برنامج رامز موفي ستار، برنامج المقالب مع الفنان رامز جلال، بإطلالتها الكاجوال الأنيقة.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة كاجوال، مرتدية شيميز جينز أنيق، مع بنطال جينز كشف عن جمالها.

ونسقت ياسمين صبري مع الإطلالة كوتشي باللون الأبيض، لتستكمل إطلالتها الكاجوال، وارتدت حقيبة كبيرة الحجم بتوقيع من ماركة Hermès العالمية، وبلغ سعرها على الويب سايت 58,392 ألف دولار.

وظهرت ياسمين صبري بلمسات جمالية بسيطة، حيث وضعت أحمر الشفاه اللامع الذي يبرز جمالها، وتركت خصلات شعرها الأسود الطويل بانسيابية تخطف الأنظار.