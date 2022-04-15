نشرة الفن.. تفاصيل مكالمة محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب وزواج رانبير كابور وعليا بهات

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار أبرزها تفاصيل مكالمة محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب، وصور حفل زفاف رانبير كابور وعليا بهات، ومعلومات عن عبد الفتاح القصري وخيرية أحمد في عيد ميلادهما.

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل مكالمة هاتفية تلقتها من لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيها عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

تزوج الممثل الهندي رانبير كابور من زميلته وحبيبته عليا بهات، في حفل خاص أقيم في مومباي بحضور عدد من أبرز شخصيات الفن والسينما في بوليوود

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الليلة الرابعة للنسخة السادسة من برنامج هل هلالك، التى يقدمها القطاع مجانا للجمهور، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والتى تضمنت مجموعة من فقرات الفن الشعبى التى تميز الهوية المصرية، أمس الخميس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل.

كشفت الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 3، عن قيام أحمد عز الذي يلعب شخصية ضابط المخابرات العامة مروان، في كشف لغز دخول شخص بباسبور سياحي مزور، إلى مصر أثناء تحقيقه في قضية التخابر.

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 3، كشف الأجهزة الأمنية لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ولجان إلكترونية تابعة لشركة يملكها خيرت الشاطر تستهدف ترويج شائعات عن الدولة، واتجاه الإخوان لإقالة الفريق عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع في عهد محمد مرسي.

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبد الفتاح القصري، الذي نشأ بحي الجمالية في القاهرة، وكان والده يعمل في تجارة الذهب، وعلمه في مدرسة الفرير الفرنسية.