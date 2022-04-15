الاختيار 3 الحلقة 13.. أحمد عز يجري تحقيقا خاصا حول تورط الإخوان في مؤامرة تخابر على مصر

كشفت الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 3، عن قيام أحمد عز الذي يلعب شخصية ضابط المخابرات العامة مروان، في كشف لغز دخول شخص بباسبور سياحي مزور، إلى مصر أثناء تحقيقه في قضية التخابر.

وقاد أحمد عز فريق بحث كامل توصل إلى لقاء القيادي الإخواني عصام الحداد مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، بالشخص الأجنبي ما ينذر بتورط محمد مرسي وجماعته في قضية كبرى.

في الوقت نفسه يظهر مسلسل الاختيار 3، الجانب الاجتماعي والشخصي لضابط المخابرات الذي يقع في حب فتاة تتخوف من الزواج من ضابط لأن حياته دائما معرضة للخطر، وبالتوازي مع بره بوالده المستشار الذي تسبب وصول الإخوان إلى الحكم في تعرضه للكثير من الأزمات الصحية.

الاختيار 3

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.