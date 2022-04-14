الاختيار 3 الحلقة 13.. السيسي يحذر محمد مرسي من المساس بالجيش المصري.. وأسامة ياسين يجند الشباب للحرس الثوري

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 3، كشف الأجهزة الأمنية لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ولجان إلكترونية تابعة لشركة يملكها خيرت الشاطر تستهدف ترويج شائعات عن الدولة، واتجاه الإخوان لإقالة الفريق عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع في عهد محمد مرسي.

كما رصدت الحلقة حوارا مستمرا بين فئات مختلفة للشعب المصري حول محمد مرسي ولغته الإنجليزية المهتزة، وعدم قدرته على إدارة البلاد، وعمليات مشبوهة تتم لنقل الأموال والأسلحة للجماعات الإرهابية.

أسامة ياسين والحرس الثوري

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 3، إصدار أسامة ياسين وزير الشباب أوامر بتجنيد أشخاص من المراكز الشبابية والمعسكرات الرياضية لتدريبهم على القيام بعمليات إرهابية وانتحارية.

كما تحدث خيرت الشاطر مع رجاله عن ضرورة تجهيز كتائب من شباب الإخوان جاهزة ومستعدة للقيام بعمليات نوعية.

وأوضحت الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 3، كشف الأجهزة الأمنية لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ولجان إلكترونية تابعة لشركة يملكها خيرت الشاطر تستهدف ترويج شائعات عن الدولة، واتجاه الإخوان لإقالة الفريق عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع في عهد محمد مرسي.

كما رصدت الحلقة حوارا مستمرا بين فئات مختلفة للشعب المصري حول محمد مرسي ولغته الإنجليزية المهتزة، وعدم قدرته على إدارة البلاد، وعمليات مشبوهة تتم لنقل الأموال والأسلحة للجماعات الإرهابية.

خيرت الشاطر ولجانه الإلكترونية

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 3، اجتماع خيرت الشاطر مع سعد الكتاتني للحديث حول عدم تعاون الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الشباب أنذاك مع الجماعة، وعدم قدرتهم على السيطرة عليه.

وقال خيرت الشاطر إن شهر العسل بين السيسي والجماعة انتهى، ورفض منحه فرصة أخرى لمحاولتهم على تطويعه، وفي نفس الاجتماع اتفق على إنشاء الحرس الثوري وبدء تدريب شباب الجماعة على ارتكاب عمليات نوعية.

السيسي يحذر مرسي

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 3، لقاء تحذيريا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد مرسي بعد تأكد وزير الدفاع من تعمد اللجان الإلكترونية التابعة لمكتب الإرشاد من إهانة الجيش وقياداته.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع لمحمد مرسي:" المساس بالقوات المسلحة أمر غير مسموح به بأي شكل.. القوات المسلحة ملتزمة الحياد طوال الفترة اللي فاتت وبعيدة عن المشهد السياسي بكل صراعاته.. طلعوا الجيش بره الخلاف".

واستطرد السيسي محذرا:" الجيش المصري جيش وطني عظيم واحنا نستحمل الحديد والنار لكن نتخدش من الكلمة.. الإهانة في العسكرية المصرية هي إساءة منتحملهاش .. احنا اتحملنا كتير جدا السنتين اللي فاتوا علشان المصلحة العليا للبلد ولكل المصريين.. ابعدوا الجيش عن السياسة واللي بيحصل ده لازم يتوقف ودلوقتي".

وأكد الرئيس السيسي على مكانة الجيش قائلا:" مفيش دولة محترمة جيشها بيتشتم ..ده جيش مصر وأنا مش هسمح بده".

الاختيار 3

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.