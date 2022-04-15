أخبار الرياضة.. الزمالك مهدد برحيل لاعبيه قبل نهاية الدوري وموسيماني يحذر مدافعي الأهلي من رباعي الرجاء

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية.





الزمالك مُهدد برحيل لاعبيه قبل نهاية الدوري الممتاز



فجر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أزمة تدور في الوقت الحالي داخل جدران نادي الزمالك، وتتعلق بانتهاء عقود بعض اللاعبين، قبل نهاية

مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

موسيماني يحذر مدافعيه من خطورة «رباعي الرجاء»



أكد الإعلامي محمد شبانة، الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، يعكف علي وضع حلول فنية لايقاف خطورة لاعبي الرجاء المغربي قبل مواجهة السبت المقبل في ذهاب جور الثمانية لدوري ابطال افريقيا.

جاهزين للرجاء بروح الأهلي" و"العب برجولة عايزين البطولة" يتصدران التريند ومغردون: نثق بكم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاجا جاهزين للرجاء بروح الاهلي و العب برجولة عايزين البطولة ، استعدادًا لمباراة الرجاء ‏المغربي التي تقام في العاشرة مساء السبت على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في ذهاب ‏ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏ ‏





ربيع ياسين: أتمنى خدمة وطني دائما.. والصعيد به مواهب كثيرة

قال ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، إنه تعرض للظلم حينما كان مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2001، مشددا على رغبته في خدمة وطنخ خلال الفترة المقبلة.