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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات أمنية حول أحداث المسجد الأقصى

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، يجري مشاورات أمنية حول الأحداث الجارية في المسجد الأقصى.

وقال مكتب بينيت في بيان "تم إطلاع رئيس الوزراء بينيت على آخر الأحداث في الحرم الشريف وهو يجري في هذه الأثناء مشاورات لتقييم الأوضاع مع كل من وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة وقائد الحرس الحدود".

إصابة 90 فلسطينيا في اشتباكات مع قوات الاحتلال بباحات المسجد الأقصى

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 90 شخصا خلال الاشتباكات التي جرت بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 90 مصابا نقلوا ن المسجد الأقصى إلى المستشفيات، موضحا أن عددا من الإصابات تم علاجها ميدانيا.

واقتحمت القوات الاسرائيلية فجر اليوم الجمعة المسجد الأقصى واطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي باتجاه المصلين.

واندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الاسرائيلية ومئات الشبان الذين انتشروا في جنبات المسجد الأقصى وداخله.

وقال الهلال الاحمر :إن القوات الاسرائيلية تعيق عمل سيارات الاسعاف التي تصل لمنطقة باب الاسباط.

 

بينيت المسجد الأقصى الحرم الشريف الهلال الأحمر شرطة الاحتلال فلسطينيين

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