رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات أمنية حول أحداث المسجد الأقصى

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، يجري مشاورات أمنية حول الأحداث الجارية في المسجد الأقصى.

وقال مكتب بينيت في بيان "تم إطلاع رئيس الوزراء بينيت على آخر الأحداث في الحرم الشريف وهو يجري في هذه الأثناء مشاورات لتقييم الأوضاع مع كل من وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة وقائد الحرس الحدود".

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 90 شخصا خلال الاشتباكات التي جرت بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 90 مصابا نقلوا ن المسجد الأقصى إلى المستشفيات، موضحا أن عددا من الإصابات تم علاجها ميدانيا.

واقتحمت القوات الاسرائيلية فجر اليوم الجمعة المسجد الأقصى واطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي باتجاه المصلين.

واندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الاسرائيلية ومئات الشبان الذين انتشروا في جنبات المسجد الأقصى وداخله.

وقال الهلال الاحمر :إن القوات الاسرائيلية تعيق عمل سيارات الاسعاف التي تصل لمنطقة باب الاسباط.