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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 90 فلسطينيا في اشتباكات مع قوات الاحتلال بباحات المسجد الأقصى

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 90 شخصا خلال الاشتباكات التي جرت بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 90 مصابا نقلوا ن المسجد الأقصى إلى المستشفيات، موضحا أن عددا من الإصابات تم علاجها ميدانيا.


واقتحمت القوات الاسرائيلية فجر اليوم الجمعة المسجد الأقصى واطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي باتجاه المصلين.

واندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الاسرائيلية ومئات الشبان الذين انتشروا في جنبات المسجد الأقصى وداخله.

وقال الهلال الاحمر :إن القوات الاسرائيلية تعيق عمل سيارات الاسعاف التي تصل لمنطقة باب الاسباط.

ودفعت قوات الاحتلال الاسرائيلية بتعزيزات اضافة إلى باحات المسجد الاقصى والبلدة القديمة ونصبت حواجز متنقلة في مدينة القدس.

وزعمت الشرطة الاسرائيلية في بيان مقتضب إن اقتحام قواتها باحات الاقصى جاء جراء إخلال فلسطينيين بالنظام وقيامهم باعمال شغب.

يذكر أن آلاف الفلسطينيين يستعدون اليوم للحجيج من داخل الخط الاخضر والضفة الغربية صوب للقدس والمسجد الأقصى لأداء الصلوات فيه بالجمعة الثانية من شهر رمضان.
 

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