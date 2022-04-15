عاجل
ثقافة المنيا تشارك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أخبار التعليم..تخريج 70 شركة زراعية ناشئة من حاضنتي أعمال بالصعيد والوادي الجديد.. وطلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تستعد لتوزيع 450 شنطة رمضانية على قرى حياة كريمة أخبار التوك شو .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وموجة حارة الأسبوع المقبل .. الرئيس السيسي يصلى الجمعة فى مسجد المشير القاتل الصامت.. أسباب ارتفاع ضغط الدم باستمرار تتلاعب بأحلام المواطنين.. تحركات برلمانية للتصدي لمراكز السمنة والنحافة غير المرخصة.. ونواب: تمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة.. ومطالب بتشديد الرقابة لمحاسبة المقصرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابي قرب موسكو واعتقال 4 من "تحرير الشام"

موسكو
موسكو

أعلنت الحكومة الروسية، إحباط هجوم إرهابي استهدف منشأة عسكرية في ضاحية كالوجا قرب العاصمة موسكو، واعتقال 4 أشخاص من تنظيم هيئة تحرير الشام خططوا لتنفيذه.

 

واتهمت روسيا أوكرانيا، الخميس، بقصف مواقع داخل أراضيها، مما أجبرها على إجلاء سكان قريتين، في أحدث هجوم تشنه كييف في العمق الروسي.

 

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن السلطات الروسية أجلت سكان قريتين حدوديتين مع أوكرانيا، متهمة الأخيرة بقصفهما .

وكتب حاكم منطقة بيلجورود جنوبي روسيا، فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق "تلجرام" أن قرية سبوداريوشينو القريبة من الحدود "تعرضت لقصف من الجانب الأوكراني".

روسيا تعتقل بريطاني بالجيش الأوكراني قاتل في سوريا

ردا على غرق "موسكفا".. روسيا تقصف مصنعا للصواريخ قرب كييف

وأضاف: "لم يصب أحد بأذى، لكن السلطات أخلت القرية من السكان، كما حدث الأمر ذاته مع قرية مجاورة لدواع أمنية".

وكان حاكم منطقة بريانسك المجاورة في جنوبي روسيا اتهم في وقت سابق الجيش الأوكراني بقصف بلدة تقع على بعد 10 كيلومترات عن الحدود المشتركة بين البلدين، مما أدى إلى إصابة مدنيين بجروح.

وقال ألكسندر بوجوماز على تطبيق "تلجرام": "أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار اليوم على بلدة كليموفو. عرّض القصف مبنيين سكنيين إلى أضرار وأصيب بعض السكان بجروح".

وأضاف أن أجهزة الطوارئ تعمل في مكان الحادث وأن سكانا يتلقون "رعاية طبية".

وصرّح ممثل عن وزارة الصحة الروسية لوكالة "ريا نوفوستي" للأنباء أن سبعة أشخاص أصيبوا في الهجوم المنسوب للقوات الأوكرانية.

وقال مساعد وزير الصحة أليكسي كوزنتسوف "نتيجة للحادث الذي وقع في منطقة بريانسك، أصيب سبعة أشخاص. وجميع الضحايا في المستشفى"، مضيفا أن اثنين في وضع خطر يتطلب تدخلا جراحيا.

روسيا موسكو هجوم إرهابي أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف غريب.. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

أول تعليق من مدير أعمال فاندام على حذفه صوره مع رامز جلال.. شاهد

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير.. الرئيس السيسي يلتقي عددا من قادة القوات المسلحة

وزير التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة ركوب النقل الجماعي بالمحافظات

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم.. الإمارات تدمر منصة إطلاق الصواريخ الحوثية بعد هجوم أبوظبي.. احتجاز رئيس بوركينا فاسو في معسكر للجيش.. وبريطانيا تسحب موظفيها من سفارتها بأوكرانيا

ماذا دار في سلطنة عمان على مدار يومين.. تفاصيل أعمال اللجنة العمانية– المصرية المشتركة برئاسة شكري والبوسعيدي.. وفحوى رسالة الرئيس السيسي إلى السلطان هيثم| فيديو وصور

دعاء الابتلاء والصبر.. 10 كلمات تنجيك وترفع ما بك

فضل الصبر على المعاصي والبلاء والمصائب .. 7 عطايا إلهية للصابرين

الصدقة وفضلها .. أنواعها وشروطها .. وكيفية التصدق دون مال

مرصد الأزهر يحذر من تأجج الأوضاع بالأراضي المحتلة وتقويض فرص إحلال السلام

فرنسا.. مقتل شخص في إطلاق نار بـ نيس واعتقال اثنين

إدانات دولية وعربية ضد الاعتداء على الإمارات.. مليشيا الحوثي الإرهابية تعترف بإجرامها.. التحالف العربي يوجه ضربة انتقامية لذراع إيران

ترشيحاتنا

فيراري: انتظروا مفاجأة يوم 19 أبريل الجاري

أخبار البرلمان |عقوبات رادعة تواجه المتلاعبين في أسعار البنزين وأجرة المواصلات.. و وثيقة تأمين للعاملين في إدارة المخلفات الخطرة

راكب أسيوي يحاول تهريب 670 وحدة "فيب" من مستلزمات الشيش الإلكترونية

حكم جهر المريض بالفطر في رمضان .. علي جمعة يجيب

بعد الحكم بإعدام المتهم الرئيسي.. جريمة قتل طالب الرحاب في مسلسل درامي

رسميا.. طرد 6 دبلوماسيين روس من مقدونيا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

بطنها المنفوخ وموعد حفلاتها وسر مكالمة محمد صلاح.. شيرين تكسر الصمت

سقوط نجفة ثقيلة.. العناية الإلهية تنقذ رانيا محمود ياسين من الموت

وائل كفوري كل يوم بحال وميريام فارس بـ100 وش.. ماذا قالت اليسا عن زملائها في الوسط ؟

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ