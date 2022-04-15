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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|جوجل تطلق تطبيقا جديدا لتحويل البيانات من آيفون لأندرويد.. وواتسآب يعلن اعتزامه إطلاق ميزات جديدة لجروبات الدردشة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف مواصفات فائقة لهواتف فيفو القادمة Vivo S15


كشفت تسريبات عدد من المواصفات الرئيسية لهواتف Vivo S15 المميزة والمتوقع صدروها خلال الأسابيع المقبلة من شركة فيفو الصينية ، حيث ستنطلق السلسلة بـ 3 هواتف هي النسخة العادية  Vivo S15 و النسخة المميزة Vivo S15 Pro و النسخة الشبابية مع سعر أرخص  Vivo S15E.

 

جوجل تطلق تطبيق جديد لتحويل البيانات من آيفون لأندرويد.. وإليك كيفية تحميله


أطلقت شركة جوجل رسميا تطبيق Switch to Android على متجر التطبيقات جوجل بلاي لتمكين المستخدمين من تحويل بياناتهم من هواتف آيفون إلى هواتف أندرويد ، وذلك بعدما كشفت الشركة عن تطوريها للتطبيق العام الماضي.

 

واتسآب يعلن اعتزامه إطلاق مميزات جديدة لجروبات الدردشة


أعلن تطبيق واتسآب رسميا اعتزامه إطلاق عدد من الميزات المهمة لجروبات الدردشة والتى انتظرها المستخدمون سنوات طويلة، حيث يعمل التطبيق على إجراء أكبر ترقية لجروبات الواتسآب لتمكين المستخدمين تحكم أكبر في التطبيق.

 

بعد رفض "الوليد".. الصراع يحتدم حول السيطرة على تويتر وماسك يريد فتح الصندوق الأسود


احتدم الصدام بين المساهمين الرئيسيين في شركة  تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن رجل الأعمال إيلون ماسك نيته شراء تويتر ورصد 43 مليار دولار له، بعدما أصبح أكبر المساهمين بحصة تقدر ب 9.2 ٪ من أسهم شركة تويتر.

 

شاومي تكشف مواصفات وموعد إطلاق هاتفها الأفضل POCO F4 5G


كشفت شركة شاومي الصينية مواصفات وموعد إطلاق هاتف POCO F4 5G ، والذي يعتبر أحدث هواتفها من سلسلة F ، حيث من المقرر أن ينطلق الهاتف ضمن حدث كبير في الصين يوم 26 أبريل، وسيحصل الهاتف على واحد من أفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية.

 

وان بلس تعلن رسميا إطلاق هاتفها OnePlus Ace الشبابي الجديد في هذا الموعد


أعلنت شركة وان بلس الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها  OnePlus Ace الجديد في 21 أبريل القادم ضمن حدث كبير في الصين، حيث سيحتوى الهاتف على عدد من الإمكانات الجيدة المخصصة للفئة المتوسطة والشباب، مع تصميم أنيق للغاية وكاميرات محسنة.

 

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