شغل فى العالي.. فيفي عبده وشيرين رضا تخطفان الأنظار

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة من كواليس مسلسلها الرمضاني "شغل في العالي"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت شيرين رضا بإطلالة ساحرة برفقة النجمة فيفي عبده من كواليس العمل الرمضاني "شغل في العالي"، نال إعجاب متابعيها.

ويشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث مسلسل “شغل فى العالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصية شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

وخلال تسلسل الأحداث يخططان الصديقتان دائمًا للانتقام من الرجال، من خلال خوض عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الرجال، كنوع من الانتقام.