عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شغل فى العالي.. فيفي عبده وشيرين رضا تخطفان الأنظار

فيفي وشيرين
فيفي وشيرين

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة من كواليس مسلسلها الرمضاني "شغل في العالي"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت شيرين رضا بإطلالة ساحرة برفقة النجمة فيفي عبده من كواليس العمل الرمضاني "شغل في العالي"، نال إعجاب متابعيها.

ويشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل. 

وتدور أحداث مسلسل “شغل فى العالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصية شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

وخلال تسلسل الأحداث يخططان الصديقتان دائمًا للانتقام من الرجال، من خلال خوض عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الرجال، كنوع من الانتقام.

 

IMG_٢٠٢٢٠٤١٥_١٧٤٩٣٣
IMG_٢٠٢٢٠٤١٥_١٧٤٩٣٣
شيرين رضا فيفي عبدة التواصل الاجتماعي كواليس إطلالة ساحرة صداقة قوية فيفى عبده وشيرين رضا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع.. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

أول تعليق من مدير أعمال فاندام على حذفه صوره مع رامز جلال.. شاهد

بسبب سيجارة مشتعلة.. السيطرة على حريق في حديقة الشلالات بالإسكندرية

قانون جديد.. صاحب العمل مطالب بدفع أجر العامل خلال 7 أيام حال الاستقالة

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

ترشيحاتنا

42 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي

تحذير عاجل من مايكروسوفت لملايين المستخدمين بالعالم.. حدثوا نظام "ويندوز" فورا

لأصحاب السفن.. احذر الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه لمخالفة القانون الجديد

موسيماني: نحترم فريق الرجاء.. والأهلي جاهز لتحقيق أهدافه

حظر تعليم الأفغانيات يحدث انقساما داخل صفوف "طالبان"

الصدمة.. سائق يرفض مساعدة أم في إدخال ابنها القعيد داخل السيارة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور النجوم.. 30 صورة من حفل حمادة هلال في ليالي رمضان

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

فيديو

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

بطنها المنفوخ وموعد حفلاتها وسر مكالمة محمد صلاح.. شيرين تكسر الصمت

سقوط نجفة ثقيلة.. العناية الإلهية تنقذ رانيا محمود ياسين من الموت

وائل كفوري كل يوم بحال وميريام فارس بـ100 وش.. ماذا قالت اليسا عن زملائها في الوسط ؟

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ