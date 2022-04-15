أيمن أشرف: مباراة الرجاء صعبة.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

قال أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة الرجاء غدًا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال صعبة ومهمة، ولكنه وزملاءه لديهم هدف واحد هو تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة والتأهل لمواصلة مشوار البطولة.

وأكد أيمن أشرف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء أنه وزملاءه يعلمون جيدًا أن المواجهة ستكون من شوطين، الأول في القاهرة والآخر سيكون في المغرب، ويتمنى أن يقدم الجميع كل ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل.

وحول مباراة الذهاب في القاهرة، قال أيمن أشرف: «الأهلي جاهز للعب في أي مكان، ومن وجهة نظري لا توجد أفضلية في مكان إقامة مباراة العودة بالمغرب.. نحن كلاعبين لدينا خبرات وأهداف محددة سواء في مباراة الذهاب أو العودة ونبحث عن عدم استقبال أهداف وكذلك تسجيل أهداف لتحقيق التأهل».

وأضاف: «فريق الرجاء قوي وصاحب اسم كبير في الوطن العربي، ونحن نكن لهم كل تقدير واحترام كفريق داخل الملعب وخارجه، ونتمنى أن تخرج مباراة الغد بروح رياضية تليق باسم ومكانة الناديين».

واختتم أيمن أشرف تصريحاته مؤكدًا أن تأجيل مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري الممتاز ساعد الفريق في أخذ قسط من الراحة والاستعداد على النحو الأمثل لمواجهة الغد، والجميع مستعد ومتحمس لهذه المباراة، ويسعى لتقديم عرض ونتيجة تسعد جماهير الأهلي التي تدعمه دائمًا.