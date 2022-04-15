البنك الدولي: الاقتصاد العماني يسير بقوة نحو التعافي

أكد البنك الدولي أن الاقتصاد العماني يسير على طريق قوي نحو التعافي وسط تخفيف الضغوط الوبائية، وزيادة إنتاج الهيدروكربونات والإصلاحات الحكومية واسعة النطاق.

وقال في تقرير آفاق النمو بمجلس التعاون الخليجي لشهر أبريل 2022، الذي نشره على موقعه الإلكتروني بأنه من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات المالية الأولية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، والتخفيضات في الإنفاق إلى تحويل العجز المالي والحساب الجاري في عمان إلى فوائض ، بدءًا من هذا العام.

وذكر أن المخاطر السلبية على الاقتصاد العماني تشمل أي ضغوط وبائية متجددة، وتقلبات أسعار النفط، وحدوث أي تباطؤ في تنفيذ لبرنامج الإصلاح الحكومي.

وأكد أنه على الجانب الإيجابي أنه يمكن أن يؤدي ارتفاع إنتاج الهيدروكربونات، وتحسن الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق إلى تعزيز المراكز المالية والخارجية لسلطنة عمان.

وقال البنك الدولي: يتعافى الاقتصاد العماني تدريجيا من التأثير المزدوج للوباء التاجي، والانهيار المؤقت في أسعار النفط الذي تسبب فيه، وتشير التقديرات إلى أن النمو الإجمالي للبلاد وصل إلى 2.1% في عام 2021، ونما إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بنحو 2.2%، مدفوعًا بارتفاع إنتاج النفط بسبب تخفيف تخفيضات أوبك +، وبدء تشغيل مصنع جديد للغاز المسال في منتصف عام 2021.

وأضاف: تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد انتعش بنسبة 2% تقريبًا في عام 2021، مما يشير إلى انتعاش الطلب المحلي والخارجي ، مدعومًا بزيادة انتشار اللقاح الذي عزز القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء (السياحة والضيافة وتجارة التجزئة).

وأشار إلى أن التضخم السنوي تحول من المنطقة السلبية في عام 2020 وارتفع إلى متوسط ​​1.5% في عام 2021، بسبب إدخال ضريبة القيمة المضافة في أبريل الماضي وتحسن الطلب المحلي.

وحول آفاق النمو للسلطنة قال التقرير:من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العماني تدريجيًا، وأن يتعزز على المدى المتوسط​، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط والغاز والإصلاح الهيكلي الجاري، ومن المتوقع أن يتجاوز النمو 5% في عام 2022 ، مدعوماً بنمو يزيد عن 8% في قطاع الهيدروكربونات، مدعوماً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقلي غزير وخزان الرئيسيين.

ولفت إلى أن الاقتصاد غير النفطي في البلاد سيستمر في النمو، بما يتجاوز 2% في عام 2022، حيث سيعزز طرح اللقاح السريع النشاط المحلي. على المدى المتوسط​​،



وتابع أن النمو سيتباطأ إلى 2.7% في المتوسط ​​سنويًا في 2023-2024 ، بينما سيظل قطاع الهيدروكربونات المحرك الرئيسي للنمو.