حرام عليك..رد فعل مايان السيد بعد اكتشاف مقلب رامز موفي ستار| فيديو

وقعت الفنانة مايان السيد، ضحية مقلب رامز موفي ستار، عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الجمعة.



وقامت الفنانة مايان السيد ، بالصراخ والخوف بعد مشاهدتها التمساح والثعبان، في برنامج “رامز موفي ستار”، وبمجرد ما رأت رامز جلال رددت “حرام عليك”.



وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.







