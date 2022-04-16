للسحور.. طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر

تعتبر طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر من الوصفات الغريبة، ولكنها تتمتع بمذاق شهي ومختلف، ويمكن تحضيرها في المنزل، وتقديمها خلال وجبة السحور، وهي وصفة سهلة وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.





وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر بوصفة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ولا تستغرق سوى 10 دقائق لتحضرها ، وتقديمها، وتكفي هذه الوجبة لحوالي أشخاص، لذا فهي مناسبة لسحور شهر رمضان .

طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر

طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر



مقادير طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر :

عجينة طعمية

ليمون معصفر مفروم

سمسم أبيض

زيت للقلي



طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر :

- نقوم بحشو عجينة الطعمية بالليمون المعصفر، ونضع السمسم الأبيض على الوجه.

- نقوم بقلي الطعمية في زيت غزير ساخن وتقدم الطعمية بالليمون المعصفر على السحور.