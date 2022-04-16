عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للسحور.. طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر

طريقة عمل الطعمية
طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر

تعتبر طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر من الوصفات الغريبة، ولكنها تتمتع بمذاق شهي ومختلف، ويمكن تحضيرها في المنزل، وتقديمها خلال وجبة السحور، وهي وصفة سهلة وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

أبرزها عدم تناول السحور .. عادات سئية يُنصح بتجنبها في رمضان

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات .. 6 وصفات مختلفة



وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر بوصفة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ولا تستغرق سوى 10 دقائق لتحضرها ، وتقديمها، وتكفي هذه الوجبة لحوالي  أشخاص، لذا فهي مناسبة لسحور شهر رمضان .

 

طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر 

 

طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر 


مقادير طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر :
عجينة طعمية
ليمون معصفر مفروم
سمسم أبيض
زيت للقلي


طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر :
- نقوم بحشو عجينة الطعمية بالليمون المعصفر، ونضع السمسم الأبيض على الوجه.
- نقوم بقلي الطعمية في زيت غزير ساخن وتقدم  الطعمية بالليمون المعصفر على السحور.

الطعمية الليمون المعصفر الطعمية بالليمون المعصفر طريقة عمل الطعمية بالليمون المعصفر الشيف فاطمة أبو حاتي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

ضرب الطراد "موسكفا".. تطور خطير بين روسيا وأوكرانيا ينذر بمواجهة أكبر

أشرف هلال: تتوقع زيادة أسعار الاجهزة الكهربائية مرة أخرى

الاختيار 3 الحلقة 14.. السيسي: محدش عارف مين بيحكم البلد مرسي ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر

الهند تؤكد استعدادها لتصدير القمح إلى مصر

يحتاج دعواتكم.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف حالة والدها الصحية

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

بسبب سيجارة مشتعلة.. السيطرة على حريق في حديقة الشلالات بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

اعمليها في البيت.. مقادير وصفة الطعمية البيتي |فيديو

أحلى من المحلات.. طريقة عمل طعمية حمص في المنزل

وصفة الطعمية البيتى على طريقة توتا مراد .. شاهد

للفطار .. طريقة عمل الطعمية المحشية

ترشيحاتنا

حسن يوسف يكشف حقيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني..فيديو

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول لتبادل الخبرات بين اللجنتين الأولمبية و البارالمبية

بايدن يصافح شبح.. موقف محرج لرئيس أمريكا أمام الجميع

دعاء النصف من رمضان 2022 وليلة القدر

42.6% تراجع في واردات مصر من القمح يناير 2022

لا زيادة في الأسعار.. الحكومة تزف خبرا مفرحا للمواطنين بعد ارتفاع البنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلذذ بعذابه.. لماذا ارتضى القصبجي التنازل كملحن كوكب الشرق لعازف عود بفرقتها؟

أحمد فهمي ضيف شرف الحلقة 14 من مسلسل مكتوب عليا مع أكرم حسني

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

بحضور النجوم.. 30 صورة من حفل حمادة هلال في ليالي رمضان

فيديو

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ