السفير محمد العرابي: كنت طالبا مجتهدا.. وأنظر إلى المستقبل بتفاؤل

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، عن بعض سمات شخصيته، إنه دائما ينظر إلى المستقبل بتفاؤل، يجب علينا أن نعيش الحياة بكل معانيها بصعوبتها ونجاحاتها نحمد لله دائما على كل شيء".

وأضاف السفير محمد العرابي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أولاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والمشير عبدالحكيم عامر أصدقاء طفولتي وتخرجنا من مدرسة واحدة، وغيرهما من قيادات الثورة آنذاك كانت فترة رائعة وحصلنا على أكبر قدر ممكن من العناية في المدرسة ولم تكن هناك تفرقة بيننا من جانب الإدارة".

تابع وزير الخارجية الأسبق، كنت طالب مجتهد وشاطر في مدرسة القومية الابتدائية ، والمدرسيين كانوا يتمتعون بقدرات هائلة من الثقافة واستطاعوا أن يضعونا على الطريق الصحيح، مضيفا: عبد الحميد نجل جمال عبد الناصر صديقي منذ الطفولة وعمل معي سفارة مصر الخارجية في لندن".

واستطرد وزير الخارجية الأسبق، "كرامتي والمساس بأسرته خط أحمر، لا يسمح لأحد بتجاوزهما ولا يمكن له أن يتهاون فيهما، مضيفا: "عندي استعداد أترك أي منصب في الدنيا من أجل الحفاظ على كرامتي وأسرتي".