السفير محمد العرابي: لم يجبرني أحد على تقديم استقالتي من وزارة الخارجية

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، لم يجبرني أحد على تقديم استقالتي من وزارة الخارجية ولم أندم على ذلك، موضحا أن يأخذ قراراته الحاسمة في حياته بشكل سريع في أقل من لحظة، ولكن بعد دراسة الأمر جيدا، وبالتالي لا يندم عليها أبدا.

وأضاف السفير محمد العرابي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاستقرار الداخلي ضربة قاصمة لكل المؤامرات التي تحاك ضد الدولة من أعدائها في الداخل والخارج، والشعب اختار طريقه ولن نتراجع".

وكشف محمد العرابي، أسرارا في حياته الشخصية موضحا أن زوجته تدعمه بشكل دائم، موضحا أنه بدأ عمله في وزارة الخارجية دون أن يعلم أنها طالبة في كلية العلوم السياسية، مؤكدا أن دورها مهم جدا في حياته العملية والشخصية.

