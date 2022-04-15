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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جدي كان رئيس أركان الجيش.. محمد العرابي: التحقت بوزارة الخارجية دون واسطة

صدى البلد

 

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن التحق بوزارة الخارجية دون واسطة أو محسوبية، وخضعت لاختبارات تحريرية وشفوية وكنت حينها ضابط احتياط في القوات المسلحة، ووالدي كان يرفض الواسطة وطلب أي شيء من أحد، وكان جدى الفريق حسين فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة في وقت ما.

وأضاف السفير محمد العرابي  خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رحيل والده لم يؤثر على مسيرته السياسية، لافتا أنه لم يحضر جنازته لأنني كنت حينها أعمل مستشارا في السفارة المصرية بواشنطن وهذه إحدى سلبيات العمل الدبلوماسي في الخارج البعد عن الأسرة وتواجهها من مشكلات".

تابع، وزير الخارجية الأسبق، والدي عاش في سلام ورحل في هدوء، مشيرا إلى أنه غضب منه عندما ترك كلية العلوم للالتحاق بكلية التجارة ولكنه تركني أفعل ما أريده دون أن حدة في التعامل معي، مضيفا: والدي كان رجل لطيف جدا زي النسمة وله تأثير كبير في حياتي ودائما يتركني للتعلم عن قناعة ولا يقحم نفسه في شئوني".  

السفير محمد العرابي يده وزارة الخارجية الخارجية السفارة المصرية محمد موسى

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