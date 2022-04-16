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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إجهاد غير عادي.. نجل مبروك عطية يكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالده

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور حازم مبروك عطية، نجل الداعية الدكتور مبروك عطيه، إن  والده تعرضه لوعكة صحية.

وأضاف نجل مبروك عطية أن الده بخير وما تعرض له من وعكة كانت بسبب الإجهاد، ولم تستدع حالته الذهاب للمستشفى، مضيفا:  الدكتور مبروك صحته بخير الحمد لله، وما أصابه من وعكة صحية كانت ناتجة عن الإجهاد وصحته في تحسن نسألكم الدعاء

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كان الدكتور مبروك عطية، أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تعرض لأزمة صحية اليوم، وطلب من أحد بجواره أنه يوجهه تجاه القبلة، قائلا: المهم دلوقتي وشي يبقى ناحية القبلة أصلي العشاء، اسأل حضراتكم الدعاء، إجهاد غير عادي، أنا مركب دعامات في القلب، ربنا يسترها ويعديها على خير، واسألكم خالص الدعاء.
 

مبروك عطية الدكتور مبروك عطية دعامات في القلب نجل مبروك عطية

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