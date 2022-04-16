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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وتدعو لضبط النفس

الإمارات تدين اقتحام
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى

أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان  "ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلي".

وشددت الإمارات على موقفها الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

كما أكدت ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف، بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وأشارت إلى ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك ضرورة وضع حد للممارسات الاسرائيلية غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق،  دعا الاتحاد الأوروبي إلى احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة احتراماً كاملاً، معرباً عن قلقه من التصعيد الأخير في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والاشتباكات في المسجد الأقصى صباح الجمعة.

وشدد الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنه، اليوم، على ضرورة توقف العنف فورا، ومنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين كأولوية.

كما أعربت واشنطن عن قلقها الشديد إزاء الاشتباكات في القدس والمسجد الأقصى، داعية جميع الأطرف إلى ضبط النفس.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ، وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية ، والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف للمسجد الأقصى".

وتابع البيان الأمريكي "نحث المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على العمل بشكل تعاوني لخفض التوترات وضمان سلامة الجميع".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع التطورات عن كثب، وستظل على اتصال وثيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للعمل على تهدئة التوترات.

يأتي ذلك بينما شهد المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس مواجهات عنيفة اندلعت في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، وذلك عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وقمع المصلين داخل المسجد القبلي.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة.

وشارك آلاف المواطنين الفلسطينيين بمسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة في غزة وخان يونس؛ للتنديد باعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى، فيما رفع المشاركون في ميدان فلسطين وسط غزة، أعلام فلسطين، ورددوا هتافات تؤكد استعدادهم للدفاع عن الأقصى بأرواحهم ودماءهم.

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