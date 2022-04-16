مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

أعادت هيئة الارصاد الجوية، اطلاق تحذيراتها للمواطنين، من حالة الطقس، لكن تلك المرة ليس من البرودة، انما من ارتفاع درجات الحرارة، لانطلاق الموجات الخماسينية التي يشتهر بها فصل الربيع.

بداية الخماسين

وأعلن خبراء الأرصاد الجوية، عن انطلاق موجتين من الموجات الخماسينية، تبدأ الأولى بحرارة مرتفعة اليوم السبت، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مساءً.

وتشير التنبؤات الى ان ذروة الموجة الثانية ستكون غد الاحد، حيث تضرب خلالها البلاد موجة شديدة الحرارة، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تصل إلى حد العاصفة الترابية على أغلب أنحاء البلاد.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أن الأجواء الحارة لن تستمر لفترة طويلة مثل الموجة السابقة، حيث يتغير مصدر الكتلة الهوائية بداية من أقصى غرب الجمهورية محافظة مطروح، بداية من مساء الأحد، لتتحول الرياح إلى شمالية غربية تعمل على انخفاض الحرارة تدريجيًا، ويمتد الانخفاض تدريجيًا يومي الإثنين والثلاثاء للمناطق الداخلية.

درجة الحرارة 40

قال الخبراء، انه بداية من الأسبوع الجاري، تشهد البلاد تغيرات حادة وسريعة في درجات الحرارة، وتسيطر موجة شديدة الحرارة على الطقس، ويكون الارتفاع ملحوظا على مناطق غرب الجمهورية، ويرجع ذلك الى قدوم منخفض خماسيني على الصحراء الغربية، يؤدي إلى كتل هوائية حارة، خاصة أن فصل الربيع يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.​

ومن المتوقع، حدوث ارتفاع كبير في درجات الحرارة غد الأحد، وتؤثر على معظم أنحاء الجمهورية لتتخطى درجات الحرارة العظمى 40درجة على معظم المناطق عدا المناطق الساحلية، التي تكون أقل تأثراً بالموجة الحارة.

وأكد خبراء الأرصاد، أن ذلك يصاحبه نشاط قوى للرياح الجنوبية المثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية يومي السبت والأحد، تصل لحد العاصفة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية هناك، تمتد بحدة أقل لمناطق شمال ووسط الجمهورية.

وتوقع الخبراء، انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثاء، 19 أبريل عَلى كافة الأنحاء، حيث يصل انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 7 إلى 12درجة مئوية.

متخرجوش من البيت

ونصح خبراء الأرصاد، المواطنين، بمحاولة التزام المنازل، ونصحت في حالة الخروج للضرورة، بعدم التعرض إلى أشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وناشدوا المواطنين من أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الانفية بارتداء الكمامات أثناء نزولهم إلى الشارع، نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة في أسبوع

درجات الحرارة السبت

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 14 درجات

قنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجات

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة

سانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 11 درجة

درجات الحرارة الأحد

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة الاثنين

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة