للوقاية من السرطان.. تعرف على 10 فوائد السبانخ

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفوائد الصحية للسبانخ.



فوائد السبانخ....

1. الوقاية من السرطان

يحتوي السبانخ على مضادات قوية للأكسدة، مثل: الفلافونويدات والكلوروفيل، وهي مواد قد يكون لها دور في محاربة السرطان ومنع نموالخلايا السرطانية، وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان الجلد.





2. دعم جهاز المناعة

من فوائد السبانخ أنه يساعد على تقوية جهاز المناعة عمومًا، كما يساعد على محاربة الالتهابات والعدوى باحتوائه على فيتامين أ، وفيتامينج، وفيتامين ك، وفيتامين هـ والتي تعد من مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة.





3. تنظيم ضغط الدم

يساعد السبانخ على تنظيم ضغط الدم، إذ يحتوي على كميات جيدة من البوتاسيوم والذي بدوره ينظم مستويات الصوديوم في الدم،وبالتالي الحفاظ على مستوى ضغط الدم الطبيعي، كما لبعض بروتينات السبانخ دور كبير في منع تضيق الشرايين.





4. الحفاظ على صحة جهاز الدوران

من فوائد السبانخ العديدة أنه يساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض الكولسترول الضار في الجسم (LDL) لاحتوائهبشكل خاص على اللوتين وكميات كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة.





5. تحسين الهضم

يساعد السبانخ على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وذلك لما يحتوي عليه من كمية كبيرة من الألياف والسوائل الضرورية لتحسين عمليةالهضم وحركة الامعاء، ومنع الامساك.





6. الحفاظ على صحة العظام

يساعد السبانخ على مقاومة هشاشة العظام والوقاية منها، إذ يعد السبانخ مصدر مهم للكالسيوم، والفوسفور، وفيتامين ك، وجميعها عناصرضرورية لأجل تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، والتقليل من فرصة حدوث الكسور.





7. الوقاية من فقر الدم

يعد السبانخ خيار ممتاز للوقاية من فقر الدم وعلاجه، وذلك نظرًا لكونه يعد غنيًا بالحديد وحمض الفوليك المهمين جدًا لإنتاج كريات الدمالحمراء، إضافة إلى احتوائه على فيتامين ج المهم لتعزيز امتصاص الحديد.....





8. المساعدة في خسارة الوزن

يستخدم السبانخ في الحميات الخاصة لخفض الوزن، وذلك لكونه غنيًا بالألياف والماء ما يعمل على زيادة الشعور بالإمتلاء والشبع، ناهيكعن أنه قليل في السعرات الحرارية.





9. الحفاظ على صحة الجلد والشعر

من فوائد السبانخ المهمة الحفاظ على صحة ومظهر الجلد والشعر، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين أ، وفيتامين ج، والحديد، ماله أثر كبير في الحفاظ على رطوبة البشرة، والتقليل من ظهور حب الشباب، وتسريع التئام الجروح، والوقاية من تساقط الشعر.





10. الحفاظ على صحة العيون

يحتوي السبانخ على الفلافونويدات المهمة للوقاية من حدوث أمراض خطيرة، مثل: مرض الساد، إضافة إلى احتواء السبانخ على فيتامين أوفيتامين ج