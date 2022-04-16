عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم.. "بنت الحارة" في أمسية نادي القصة بمركز طلعت حرب

رواية بنت الحارة
رواية بنت الحارة

يستضيف نادي القصة محبى الحكي الأدبي خلال قراءة نقدية عميقة وثرية لرواية "بنت الحارة" للروائي الدكتور طارق منصور، وذلك خلال ندوة ينظمها النادي في تمام الساعة التاسعة من مساء السبت 16 أبريل الجاري، بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

txt

ثقافة المنيا تشارك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

txt

رئيس هيئة الكتاب: إقبال كثيف على مسابقة رمضانك ثقافة ووعي


يشارك في المناقشة الدكتور شريف الجيار والدكتور رمضان الحضري والشاعرة الدكتورة شيرين العدوي والأديبة إنجي الحسيني.
يدير الندوة الكاتب الصحفي محمد الشافعي، في حضور الأديب حسن الجوخ نائب رئيس نادي القصة، والأديب الدكتور سيد نجم أمين صندوق النادي، والكاتب الصحفي والروائي محمد القصبي سكرتير عام النادي، والدكتورة غادة المسلمي مديرة مركز طلعت حرب الثقافي، والعديد من رموز المشهد الأدبي.
فيما تشارك الفرقة الفنية بالمركز خلال الأمسية بتقديم فقرات من الأناشيد الدينية.

 

نادي القصة صندوق التنمية الثقافية رمضان الشاعر التنمية الثقافية الأدب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

لا زيادة في الأسعار.. الحكومة تزف خبرا مفرحا للمواطنين بعد ارتفاع البنزين

بعد بلاغ خطف مواطن.. إخلاء سبيل طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

أشرف هلال: تتوقع زيادة أسعار الاجهزة الكهربائية مرة أخرى

ترشيحاتنا

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

جلد وعظم والحبر الحيوي .. الوكالة الأوروبية تصنع قطع غيار لرواد الفضاء

محمد شريف يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء المغربي

أكرم عبد المجيد يطالب جماهير غزل المحلة بمساندة باسيو الكرة المصرية

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

قريبا.. إقامة أعياد الميلاد وحفلات الزفاف داخل مترو أنفاق نويدا بالهند

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

انتهاك وتدنيس.. ماذا حدث في 12 ساعة من المواجهات الدامية بين الشباب الفلسطيني الصائم وقوات الإحتلال؟

فيديو

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ