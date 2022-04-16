اليوم.. "بنت الحارة" في أمسية نادي القصة بمركز طلعت حرب

يستضيف نادي القصة محبى الحكي الأدبي خلال قراءة نقدية عميقة وثرية لرواية "بنت الحارة" للروائي الدكتور طارق منصور، وذلك خلال ندوة ينظمها النادي في تمام الساعة التاسعة من مساء السبت 16 أبريل الجاري، بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.



يشارك في المناقشة الدكتور شريف الجيار والدكتور رمضان الحضري والشاعرة الدكتورة شيرين العدوي والأديبة إنجي الحسيني.

يدير الندوة الكاتب الصحفي محمد الشافعي، في حضور الأديب حسن الجوخ نائب رئيس نادي القصة، والأديب الدكتور سيد نجم أمين صندوق النادي، والكاتب الصحفي والروائي محمد القصبي سكرتير عام النادي، والدكتورة غادة المسلمي مديرة مركز طلعت حرب الثقافي، والعديد من رموز المشهد الأدبي.

فيما تشارك الفرقة الفنية بالمركز خلال الأمسية بتقديم فقرات من الأناشيد الدينية.