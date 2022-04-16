ريلمي تطلق هاتف مميز بقدرات تصوير فائقة ومواصفات منافسة

أطلقت شركة ريلمي Realme، أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية للبيع في الأسواق العالمية، والذي زودته بكاميرات ممتازة وبطارية تتمتع بميزات شحن فائقة مما يجعله يتفوق على الإصدارات المنافسة الموجودة حاليا بالسوق.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي GT 2 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أصبح هاتف ريلمي الجديد Realme GT 2 Pro، متاحا للبيع في الهند كأول سوق عالمي للجهاز، مقابل سعر يبدأ من 655 دولار (أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت.

وينطلق هاتف ريلمي الرائد Realme GT 2 Pro، مزودا بمعالج شركة كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويتوفر الهاتف في خياران من الذكرة بسعة 8 + 128 جيجابايت، و12 + 256 جيجابايت.

هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro

ويأتي هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.7 بوصة، وبدقة عرض + QHD، وتستخدم لوحة LTPO 2.0 التي توفر معدلات تحديث من 1 إلى 120 هرتزا في الثانية، مما يحافظ على عمر بطارية محسن مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 50٪، مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.



ويحتوي هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro، على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل داخل فتحة الثقب، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر سوني من نوع IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Samsung JN1، مع تقريب بصرى 4 مرات.

هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro

ويعمل هاتف Realme GT 2 Pro، بواجهة المستخدم Realme UI 3.0 من ريلمي، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12 الأحدث من جوجل، ويتوفر الهاتف الرائد في 3 خيارات من الألوان هي الأبيض والأسود والأخضر.



ويحزم هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقرة 65 وات والذي يمكنه شحن البطارية بالكام في غصون 33 دقيقة، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، كما يوفر معالج كوالكوم أداءا قويا لعشاق الألعاب إلى جانب جودة شاشة قوية.