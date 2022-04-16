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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاحصاء : 7,4 % معدل البطالة السنـوى عــام 2021

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 16   /  4  / 2022  النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2021 والذي أوضح أن معدل البطاله قد بلغ 7,4٪ بإنخفاض قدرة 0,5٪ عن عام2020ومن أهم المؤشرات مايلى :-

 

 المتعطلون من الشباب

15,0 ٪  معدل البطالة بين الشباب (15-29 سنة)

بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ 29 سنة)   15,0٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية و هو نفس المعدل في عام 2020  و بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور  10,8٪ وبين الشباب الإناث 35,9٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2021 :

• 12,0٪  معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ  19 سنة) مقابل 11,8٪ عام 2020 .

• 19,7٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 20ـ 24 سنة) مقابل 19,6٪ عام 2020 .

• 12,1٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 25ـ 29 سنة) مقابل 12,5٪ عام 2020 .

19,8 ٪ معدل البطالة بين حملة المؤهلات من الشباب (15- 29 سنة)

بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعية وما فوقها  19,8٪ من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2021 مقابل 19,4٪ عام 2020  حيث بلغ:

• 14,2٪ معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 13,5٪ عام 2020  .

• 41,2٪ معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 41,9٪ عام 2020  .

 قـــــــــوة العـــــمل:

29,358 مليـــــــــون فـــــــرد حجــــــم قـــــوة العمـــل

بلغ  تقدير قـــوة العمل 29,358 مليون فرد عام 2021 (24,296 مليون فرد ذكور ، 5,062 مليون فرد من الاناث) مقابل 28,458 مليون فرد عام 2020 (23,684 مليون فرد ذكور ، 4,774 مليون فرد من الاناث) بنسبة زيادة 3,2٪ عن عام 2020.

وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,109 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,249 مليون فرد .

 المتعــــــــــطلون:

2,170 مليــــــــون فـــــــرد متعطل عن العمـــــل

• بلغ  عدد المتعطلين 2,170 مليون  متعطل عام 2021 (1,359 مليون متعطل ذكور ، 811 ألف متعطل اناث ) مقابل 2,259 مليون متعطل عام 2020 بإنخفاض  قدره 89 ألف متعطل بنسبة 3,9٪.

• بلغ معــدل البطالــة 7,4٪ عام 2021 مقابل 7,9 للعام السابق 2020.

5,6 %معدل البطالـــــــــة بيـــــن الذكور و 16,0%بين الإناث

• بلغ معدل البطالة بين الذكور  5,6 % عام 2021 مقابل 6,0 % عام 2020.

• بلغ معدل البطالة بين الإناث 16,0  % عام 2021مقابل 17,7٪ عام 2020. 

11,2 % معدل البطالــــــة فــــي الحضر مقابل 4,3% في الريف

• بلغ معدل البطالة في الحضر 11,2٪ مقابل 4,3٪ في الريف .وذلك نتيجة توافر فرص عمل بصورة اكثر في الريف .

بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 8,7٪ وبين ذكور الريف 3,2٪ بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 21,0٪ مقابل 10,7٪ بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث فى الانشطة الزراعية فى الريف . 

52,5 % نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل من إجمالي المتعطلين

• بلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 52,5٪ من إجمالـــي المتـــعطلين ، بينما كانت  58,3٪ فى عام 2020.

 المشتــــــغلون:

 

27,188 مليــــــــون مشتغــــــل

• بلغ تقدير المشتغلين  27,188مليون مشتغل عام 2021  (22,937مليون مشتغل ذكور ، 4,251مليون مشتغل اناث ) مقابل  26,199 مليون مشتغل عام 2020  (22,271 مليـــون مشتغـل  ذكـور ، 3,928 مليون مشتغله من الاناث ) بنسبة زيادة 3,7٪ عن عام 2020.

• بينما  بلغ تقدير  المشتغلين في الحضر11,644  مليون مشتغل ، 15,544 مليون مشتغل فى الريف .

72,6 % نسبـــــة المشتغليــــــن بأجـــــــر نقدي

• بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 19,733 مليون مشتغل بنسبة  72,6٪ من إجمالي المشتغلين وكان نفس النسبه في  عام 2020 .

• بلغ عدد أصحاب العمل ويديرونه 1,021 مليون بنسـبة 3,8٪ من إجمالي المشتغلين.

• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم  الخاص 5,023 مليون مشتغل بنسبة 18,5٪ من إجمالي المشتغلين.

• بلغ عدد الذين يعملون لدي الاسرة و لدي الغير  بدون أجر1,411 مليون مشتغل بنسبة 5,2٪ من اجمالي المشتغلين.

19,2 % نسبة المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك

• بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك 5,232 ملـيون مشتغـل بنسبة 19,2٪ من إجمالي المشتغـلين مقابل 5,325 مليون مشتغل فى عام 2020 .

• بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة و التجزئة 4,077  مليون مشتغل بنسبه 15,0٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3,793 مليون مشتغل فى عام 2020 .

• بلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء  3,738 مليون مشتغل بنسبة 13,8٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3,518 مليون مشتغل فى عام 2020 .

• بلغ  عــدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3,414 مليون مشتغل بنسبة 12,6٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3,410 مليون مشتغل فى عام 2020 .

42,9 % معــــــدل المساهمــــــة فــــي النشــــــاط الاقتصادي

 

• بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 42,9٪  من إجمالي عدد السكان ( 15 سنه فأكثر ) مقابل41,5٪   في عام 2020 بنسبة زيادة 1,4٪ .

•   بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور 69,0٪ عام 2021  بينما بلغ 67,4٪ في عــام 2020  . 

• بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الإنــــاث   15,2٪ عام 2021 ، بينما بلغ 14,3٪ في عـام 2020 مما يشير إلى أن معدل المساهمــــة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أكثر من أربع أضعـاف مثيلاتها بين الإناث. 

• بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في الحضر42,8٪ عام 2021 مقابل 41,4٪ في عام   2020 ، بينما بلغ فى الريف  42,9٪ عام  2021 مقابل 41,6٪  عام

 

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