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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالاسماء .. مصرع شخص وإصابة 5 فى حادثين منفصلين بمطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادثين منفصلين بمطروح وتم نقل ضحايا الحادثين لمستشفى العلمين والحمام.

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تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادثين منفصلين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين . 


فى الحادث الاول استقبلت  مستشفى الحمام المركزى جثة هامدة باسم سيد محمود عبدالللطيف عثمان 38سنه القاهرة اثر حادث ارتطام سيارة ملاكى بميكروباص بالكيلو 53 طريق وادى النطرون والجثه بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.


واستقبلت مستشفى العلمين فى حادث اخر 5 مصابين اثر حادث ارتطام سيارة برصيف بمحور الضبعة وهم أحمد مجدى عمر ٢٥ سنة  القاهرة جروح متهتكه بالرأس ونزيف بالبطن واشتباه كسر بالزراع الأيمن ومحمود محمد السعيد ٣١ سنة القليوبية اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعى بفروه الراس والجبهة واشتباة كسور بعظام الوجة -جرح متهتك بالفم وكسر بالفك السفلى - اشتباه كسر بالزراع الايسر ومحمد نصار عبد العزيز ٣٠ سنة  الجيزه اشتباه مابعد الارتجاج - اشتباة نزيف بالمخ - جرح قطعى بفروة الراس - كدمات وسحجات بالجسم و أحمد نصار عبد العزيز  35 سنة الجيزه اشتباة مابعد الارتجاج مع وجود نزيف بالانف والفم كدمات وسحجات بالجسم
والعزب محمد حسين ٥٢ سنة القاهرة اشتباه مابعد الارتجاج - اشتباة نزيف بالمخ - نزيف من الانف - جرح قطعى بفروة الرأس  اشتباه كسر بالزراع الايسر - كدمات وسحجات بالجسم.

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