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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوتيرن الحلقة 15.. محمود حافظ يصور نفسه في غرفة نوم ريهام حجاج

ريهام حجاج
ريهام حجاج

طرحت الحلقة 15 من مسلسل يوتيرن، الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ويعرض على عدد من القنوات الفضائية ومنصة watch it .

وجاءت احداث الحلقة 15 من مسلسل يوتيرن وشهدت العديد من الأحداث ومنها قيام يوسف ( ايمن القيسوني )  بتحريض شوقي ( محمود حافظ) علي الذهاب الي منزل يارا وقد قام بالتصوير في غرفة نومها.

اما ياسر ( محمود حجازي ) فقد نجح في اجهاض زوجه والده ( نورهان ) وهو ما ادي الي وجود خلاف حاد مع والده.

وكانت قد شهدت الحلقة 14من مسلسل يوتيرن العديد من الأحداث ، ومنها قيام ياسر ( محمود حجازي ) بعمل مخطط لاجهاض حمل زوجة والده ( نورهان ) ، حيث استعان بإحدى الموظفات في المستشفى لإعطائها حقنة ليتخلص من الحمل.  

اما يارا ( ريهام حجاج ) وخالد ( كريم قاسم ) فتقدما ببلاغ للنيابة يكشفون فيه عن تعرض للخدعة من شوقي ( محمود حجازي ) ولكن الشرطة لم تجده في المنزل أثناء القبض حيث اختفي . 

الحلقة 13 قد شهدت طلب موني ( صفاء الطوخي ) الطلاق في حال استمرار زوجها مع زوجته الثانية ، وقد تركت المنزل ومنحته مهلة للتفكير.  

اما المفاجأة فكانت ان السيدة التي تم صدمها كل من يارا ( ريهام حجاج ) وخالد ( كريم قاسم ) مازالت علي قيد الحياة ولم تمت واتضح ان شوقي ( محمود حافظ ) كان يخدعهما.

يوتيرن الحلقة 14 .. محمود حجازي يسعى لإجهاض نورهان

يوتيرن الحلقة 13.. ريهام حجاج تكتشف خدعة محمود حافظ لها

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل يوتيرن العديد من الاحداث ، حيث قامت يارا ( ريهام حجاج ) بتقديم طلب للعودة لعملها مرة اخري ، بينما قام والدها ( توفيق عبد الحميد ) بتوصية المحامي برفع قضية خلع علي يوسف.

وخلال الحلقة قامت خالة يارا ( عبير منير ) بكشف سرقة ياسر ( محمود حجازي ) للخزنه بعد ان قامت طليقته سارة بتقديم تسجيل وهو يعترف بذلك ، وطلبت من يارا حل الامر والا ستلجأ للنيابة.  

وفي النهاية اعترف والد يارا ( توفيق عبد الحميد ) لزوجته بانه متزوج عليها وان زوجته حامل.  

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - إيمن القيسوني - صفاء الطوخي.

يوتيرن محمود حافظ محمود حجازي كريم قاسم ريهام حجاج art entertainment

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