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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البديل موجود| أحمد موسى:"اللي يلاقي الطماطم بـ27 جنيه في الهايبر ميشتريش"..فيديو

الطماطم
الطماطم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن  أسعار الطماطم بدأت  في الانخفاض، مضيفا:: بعض الهايبر ماركت يعرض الطماطم بـ 27 جنيه  للكيلو".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “،:”   اللي يلاقي الطماطم  بـ 27 جنيه في الهايبر ماركت متشتروهاش ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الطماطم حاليا في سوق العبور بـ 9 جنيه للكيلو"، مضيفا:"" محافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية تفقدوا سوق  العبور  لمتابعة أسعار السلع والخضروات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  أقول للمواطنين لو لقيتوا أسعار السلع والخضروات غالية لا تشتروها والبديل متواجد في المجمعات الاستهلاكية وسوق العبور والجملة ".
 

أحمد موسى الطماطم الخضروات العبور اخبار التوك شو

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