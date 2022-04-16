البديل موجود| أحمد موسى:"اللي يلاقي الطماطم بـ27 جنيه في الهايبر ميشتريش"..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أسعار الطماطم بدأت في الانخفاض، مضيفا:: بعض الهايبر ماركت يعرض الطماطم بـ 27 جنيه للكيلو".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “،:” اللي يلاقي الطماطم بـ 27 جنيه في الهايبر ماركت متشتروهاش ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الطماطم حاليا في سوق العبور بـ 9 جنيه للكيلو"، مضيفا:"" محافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية تفقدوا سوق العبور لمتابعة أسعار السلع والخضروات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أقول للمواطنين لو لقيتوا أسعار السلع والخضروات غالية لا تشتروها والبديل متواجد في المجمعات الاستهلاكية وسوق العبور والجملة ".

