إيهاب جلال يشدد على صعوبة مواجهة بيراميدز لـ مازيمبي بالكونفيدرالية

شدد الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على صعوبة مواجهة مازيمبي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرا أن المباراة مهمة للغاية في ظل قوة الفريق المنافس وامتلاكه الخبرة الكبيرة في المنافسات القارية.

وقال جلال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مازيمبي فريق قوي ومتميز ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وسنلعب لتحقيق الفوز وعدم استقبال أهداف في تلك المواجهة والخروج بأفضل نتيجة ممكنة".

وأضاف: " سنعمل على استغلال الفرص التي ستتاح لنا وسنعمل على ترجمتها لأهداف لأن في مثل هذه المباريات لا تتاح الفرص كثيرا، وبالفعل شاهدنا العديد من المباريات ونعلم جيدا كل عناصر القوة بصفوفه".

وتابع: "نتمنى الخروج بأفضل نتيجة ممكنة في تلك المواجهة الهامة، في ظل قوة المنافس الذي سيلعب المباراة بشراسة كبيرة ومواجهته لن تكون سهلة على الإطلاق".

وأوضح جلال أن الفريق جاهز ولديه الرغبة، في تحقيق نتيجة إيجابية لاستكمال المشوار بالبطولة الإفريقية، مشيرا إلى أن بيراميدز لديه قدرة على الخروج بأفضل نتيجة ممكنة في ظل إمكانيات لاعبيه وثقته الكبيرة في إمكانياتهم.