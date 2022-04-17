نشرة أخبار العالم|إطلاق نار في مركز تجاري أمريكي.. زيلينسكي يهدّد بوقف المفاوضات مع روسيا.. وانفجار ناقلة نفط قبالة سواحل هونج كونج

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

إصابة 12 شخصا وتوقيف 3.. حصيلة أولية لحادث إطلاق النار في كارولينا الجنوبية

نقلت وكالة رويترز عن شرطة ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية أن 12 شخصًا أصيبوا في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في مدينة كولومبيا، فيما تم توقيف 3 أشخاص يشتبه في ضلوعهم بتنفيذ الهجوم.

ولم تكشف الشرطة في كارولينا الجنوبية مزيد من التفاصيل حول مدى الإصابات.

والأسبوع الماضي، شهدت محطة مترو بروكلين بنيويورك، هجوما خطيرا، حيث أطلق منفذ الهجوم النار على الركاب في المحطة، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.

بعد غرقه .. روسيا تكشف مصير طاقم الطراد "موسكفا"

قالت روسيا إن طاقم الطراد الروسي "موسكفا"، الذي غرق قبل أيام، سيستمر في الخدمة ضمن صفوف البحرية الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيمفينوف، وقيادة أسطول البحر الأسود التقوا بطاقم الطراد الصاروخي "موسكفا" في سيفاستوبول".

وتابع البيان "الأدميرال نيكولاي إيمفينوف أبلغ طاقم الطراد بأن الضباط ورجال البحرية والبحارة سيواصلون الخدمة ضمن صفوف البحرية".

زيلينسكي: القضاء على المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول سينهي المفاوضات مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس "السبت"، أن القضاء على آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول سينهي المفاوضات مع روسيا.

كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن عن خسارة الجيش الأوكراني ما بين 2.5 ألف و3 آلاف عسكري خلال المعارك مع القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية، تم بث مقتطفات منه أمس الجمعة، إنه "بناء على الأرقام المتوفرة لدينا، نعتقد أننا خسرنا ما بين 2.5 ألف و3 آلاف".

كتاب "مذكرات نشأة بايدن".. ماذا قالت شقيقة الرئيس الأمريكي عن عائلته؟

أصدرت فاليري بايدن أوينز، شقيقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مذكرات الأسبوع الماضي تتناول عددًا من القضايا المتعلقة بأسرة بايدن، بما في ذلك انتخابات 2020، وابن الرئيس هانتر والرئيس السابق دونالد ترامب.

تستند المذكرات، التي تتتحدث عن نشأة بايدن، Growing Up Biden، إلى مئات المقالات القصيرة والقصص التي كتبتها أوينز طوال حياتها أثناء نشأتها مع بايدن ، وعملهما معا في السياسة ومواجهة الشدائد معًا.

وقالت أوينز خلال حدث افتراضي للترويج عن الكتاب: "كان الخيط الذي جمع نسيج الأسرة معًا هو الالتزام والولاء والحب ، ثم حسرة وخيبة أمل وخسارة".

ذكرت أوينز إنها وبايدن يثقان ببعضهما البعض بشكل ضمني، وقد أخبرها في كثير من الأحيان أنه يمكنها التحدث معه بصراحة حول أي موضوع، بما في ذلك السياسة.

أوكرانيا تعلن احتجاز روسيا لـ 1700 من الجنود والمدنيين

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني "إيرينا فيريشوك" أمس السبت، إن القوات الروسية تحتجز نحو 700 جندي أوكراني.

وأضافت فيريشوك - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أنه "فيما يتعلق بالجيش، لدينا أكثر من 700 من أسراهم ولديهم نفس العدد تقريبا"، مشيرة إلى أن قوات الكرملين تحتجز أكثر من ألف مدني نصفهم تقريبا من النساء.

وتابعت فيريشوك قائلة "ومن الواضح أننا سوف نعيد مرارا وتكرارا أننا لن نتبادل الجنود مقابل المدنيين، فهذا أمر محظور بموجب اتفاقيات جنيف.. لن نقوم بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وبالتالي نطالب بالافراج عن المدنيين دون أي شروط ونقلهم إلى الجانب الأوكراني".

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على الانصياع للسلام

أكدت الخارجية الفلسطينية أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي، جاء نتيجة العجز الدولي عن استعادة الأفق السياسي.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع للسلام.

وكانت اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول الجمعة، 400 مصل من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة حسبما أعلن نادي الأسير الفلسطيني بالقدس.

المغرب: هزة أرضية بقوة 4,4 درجة في إقليم الدريوش

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,4 درجة بمقياس ريختير، اليوم السبت، بعرض ساحل إقليم (الدريوش).

وأوضح المعهد - في بيان له- أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الثانية بعد الظهر و36 دقيقة و5 ثواني (توقيت جرينيتش).

وأضاف البيان أن الهزة الأرضية سجلت على عمق ستة كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.678 درجة شمالا وخط الطول 3.590 درجة غربا.

عكس تصريحات زيلينسكي.. روسيا تكشف خسائر أوكرانيا منذ بداية الحرب

كشفت روسيا، السبت، عن مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن تصريحات الرئيس الأوكراني حول الخسائر البشرية في صفوف القوات الأوكرانية كاذبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني والحرس الوطني والمرتزقة تبلغ 23367 شخصا وليس 2500 كما صرح زيلينسكي.

وأكد أن وزارة الدفاع الروسية تمتلك بيانات عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني الأوكراني والمرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا، والتي يخشى زيلينسكي إخبار شعب أوكرانيا عنها.

انفجار بـ ناقلة نفط قبالة سواحل هونج كونج ومصرع شخص

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في انفجار وقع على متن ناقلة نفط قبالة سواحل مدينة هونج كونج في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن ناقلة النفط كانت على مسافة 300 كيلومتر من سواحل هونج كونج باتجاه الشرق عندما وقع الانفجار على متنها.

وأرسلت سلطات هونج كونج طائرة ومروحيتين للمساعدة في إسعاف الجرحى وإجلاء الناجين، لكن أحد أفراد طاقم الناقلة لقي مصرعه قبل وصول المساعدة.