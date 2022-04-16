المغرب: هزة أرضية بقوة 4,4 درجة في إقليم الدريوش

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,4 درجة بمقياس ريختير، اليوم السبت، بعرض ساحل إقليم (الدريوش).

وأوضح المعهد - في بيان اليوم - أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الثانية بعد الظهر و36 دقيقة و5 ثواني (توقيت جرينيتش).

وأضاف البيان أن الهزة الأرضية سجلت على عمق ستة كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.678 درجة شمالا وخط الطول 3.590 درجة غربا.

ثاني هزة أرضية تضرب المغرب

وتعتبر هذه ثاني هزة أرضية تضرب المغرب خلال أيام، حيث أعلن معهد المغرب للجيو-فيزياء، تسجيل هزة أرضية ضربت ساحل إقليم الدريوش بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكان المعهد، قد أوضح في بيان، أن الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة السادسة و3 دقائق و 14 ثانية مساء (بتوقيت جرينيتش)، مضيفا أن الهزة سُجلت على عمق 18 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.494 درجة شمالا، وخط الطول 3.632 درجة غربا.