رئيس مياه المنيا يتابع أعمال إصلاح محطة رفع صرف صحي بسمالوط

تابع المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أعمال اصلاح خط طرد صرف صحي قطر ١٢٠٠ مم لمحطة رفع صرف صحي رقم ٥ بمركز سمالوط.

وأكد أن العمل كان علي قدم وساق وتم الإنتهاء من أعمال الاصلاح، في إطار المتابعة الدورية لمواقع العمل المختلفة وضمن خطة الشركة بسرعة إنهاء الإصلاحات ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

وأشار أن الشركة توفر سيارات مياه للمناطق المتأثرة تخفيفا على السادة المواطنين، وفي حالة وجود شكاوي أو إستفسارات يمكن الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون ارضي علي مدار ٢٤ ساعة.