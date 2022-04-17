عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. سجل الأهلي أمام الأندية المغربية يبشر الجماهير.. والزمالك يحتل الصالات بالفوز في الطائرة والسلة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية.

عبد العال: ركلة الجزاء الأولى للأهلي "غير صحيحة" .. ومباراة الإياب "صعبة"
أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن ركلة الجزاء الأولى التي احتسبها الحكم جان جاك ندالا لصالح الأهلي أمام الرجاء البيضاوي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، ليست صحيحة .

الشحات: الأهلي قادر على حسم التأهل في المغرب
أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة قوية أمام فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

تعليق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد
علق الإعلامى احمد شوبير ، على وضع النادى الأهلى فى الصعود للنصف النهائئ من دورى أبطال افريقيا ،  بعد فوز الفريق بـ هدفين مقابل هدف على الرجاء  فى مباراة الذهاب واهداره العديد من الفرص التى كان من الممكن ان تحسم امر الصعود مبكرا .

عبد الحفيظ: الأهلي يمتلك شخصية قوية.. وسنلعب على الفوز في المغرب
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق يملك فرصة كبيرة للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عندما يخوض مباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

مجدي عبد الغني: الأهلي فرط في فوز كبير أمام الرجاء والنتيجة مقلقة.. فيديو
أكد مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي فرط في فوز كبير أمام الرجاء المغربي في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني: أثق في لاعبي الأهلي.. وقادرون على التأهل من المغرب
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثقته الكاملة في قدرات الفريق على حسم الصعود إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا

جهاد جريشة: حكم مباراة الأهلي والرجاء أدار اللقاء بنجاح.. فيديو
أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن الحكم الكونغولي جون جاك ندالا، نجح في إدارة مباراة الأهلي والرجاء المغربي والتي جمعت الفريقين مساء أمس، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

الزمالك يفوز على فوكاش الكونغولي في بطولة إفريقيا لكرة السلة
فاز الفريق  الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على  نظيره إسبوار فوكاش بطل الكونغو بنتيجة 101-92 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجاري.

ميدو يوجه نصيحة لـ محمد صلاح حول مستقبله مع ليفربول
وجه أحمد حسام "ميدو"، مهاجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، نصيحة لمحمد صلاح بالبقاء مع ليفربول الإنجليزي لمدة 4 مواسم قادمة على الأقل.

ميدو : موسيماني متوتر وتصريحاته هتعمل مشاكل في أوضة لبس الأهلي
أكد أحمد حسام ميدو أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي متوتر بعد نتيجة لقاء الذهاب ضد الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم

الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري ويقترب من حسم لقب دوري الطائرة رجال
فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره فريق الاتحاد السكندري وذلك بثلاثة اشواط نظيفة في المباراة الأولى التي جمعتهما ضمن منافسات نهائي دوري الطائرة رجال على  صالة نادي العاصمة الإدارية.

سجل الأهلي أمام الأندية المغربية يبشر الجماهير قبل مواجهة الرجاء الحاسمة بالمغرب
يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي صباح السبت المقبل على مركب محمد الخامس بالمغرب في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى موسيمانى منتخب منتخب مصر الزمالك محمد صلاح كرة السلة أخبار الرياضة شوبير ابطال افريقيا صلاح احمد شوبير سيد عبد الحفيظ دوري ابطال افريقيا طائرة رجال رضا عبد العال الرجاء المغربي الكرة المصرية الأندية المغربية نجم الكرة المصرية نصف نهائي أخبار الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

أبرز العطور العالمية.. مصر تمنع استيراد منتجات جاكوار وبينتلي| التفاصيل كاملة

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

حريق بجوار فيلا عادل إمام.. ضبط مالك المخزن وفحص التراخيص

تعليق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد

ترشيحاتنا

على التابلت .. غدًا انطلاق الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أهمية أذكار الصباح والمساء.. بركة الرزق والخروج من الكرب والضيق

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

مسابقة تعيين 30 ألف معلم..طارق شوقي: مؤتمر قبل العيد لإعلان أماكن التقديم والامتحانات

بدء تدريبات معلمي اللغة العربية على منصة التطوير المهني عبر هذا الرابط

أهم الأخبار| نبيل الحلفاوي يهاجم لاعبي الأهلى بعد الفوز.. والأوقاف تضع 5 ضوابط لإقامة صلاة عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

لن تصدق.. رجل يحول حافلة متهالكة إلى منزل فخم|صور

أجر خرافي لعمرو دياب في "السر".. هل تقاضى الهضبة 16 مليون جنيه في إعلان البريد؟

بسحله وركوبه.. رواد شاطئ يعذبون دولفين حتى الموت في أمريكا|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. بعد شائعة وفاة والدتها .. ابنة صفاء ابو السعود تظهر بالحجاب

كنت مُعرض للموت في أي لحظة.. تصريحات مثيرة لـ أشرف زكي

إجراءات انتقامية.. حظر دخول جونسون إلى روسيا لهذا السبب

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ