أخبار الرياضة.. سجل الأهلي أمام الأندية المغربية يبشر الجماهير.. والزمالك يحتل الصالات بالفوز في الطائرة والسلة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية.

عبد العال: ركلة الجزاء الأولى للأهلي "غير صحيحة" .. ومباراة الإياب "صعبة"

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن ركلة الجزاء الأولى التي احتسبها الحكم جان جاك ندالا لصالح الأهلي أمام الرجاء البيضاوي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، ليست صحيحة .

الشحات: الأهلي قادر على حسم التأهل في المغرب

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة قوية أمام فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

تعليق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد

علق الإعلامى احمد شوبير ، على وضع النادى الأهلى فى الصعود للنصف النهائئ من دورى أبطال افريقيا ، بعد فوز الفريق بـ هدفين مقابل هدف على الرجاء فى مباراة الذهاب واهداره العديد من الفرص التى كان من الممكن ان تحسم امر الصعود مبكرا .

عبد الحفيظ: الأهلي يمتلك شخصية قوية.. وسنلعب على الفوز في المغرب

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق يملك فرصة كبيرة للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عندما يخوض مباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

مجدي عبد الغني: الأهلي فرط في فوز كبير أمام الرجاء والنتيجة مقلقة.. فيديو

أكد مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي فرط في فوز كبير أمام الرجاء المغربي في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني: أثق في لاعبي الأهلي.. وقادرون على التأهل من المغرب

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثقته الكاملة في قدرات الفريق على حسم الصعود إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا

جهاد جريشة: حكم مباراة الأهلي والرجاء أدار اللقاء بنجاح.. فيديو

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن الحكم الكونغولي جون جاك ندالا، نجح في إدارة مباراة الأهلي والرجاء المغربي والتي جمعت الفريقين مساء أمس، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

الزمالك يفوز على فوكاش الكونغولي في بطولة إفريقيا لكرة السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره إسبوار فوكاش بطل الكونغو بنتيجة 101-92 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجاري.

ميدو يوجه نصيحة لـ محمد صلاح حول مستقبله مع ليفربول

وجه أحمد حسام "ميدو"، مهاجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، نصيحة لمحمد صلاح بالبقاء مع ليفربول الإنجليزي لمدة 4 مواسم قادمة على الأقل.

ميدو : موسيماني متوتر وتصريحاته هتعمل مشاكل في أوضة لبس الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي متوتر بعد نتيجة لقاء الذهاب ضد الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم

الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري ويقترب من حسم لقب دوري الطائرة رجال

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره فريق الاتحاد السكندري وذلك بثلاثة اشواط نظيفة في المباراة الأولى التي جمعتهما ضمن منافسات نهائي دوري الطائرة رجال على صالة نادي العاصمة الإدارية.

سجل الأهلي أمام الأندية المغربية يبشر الجماهير قبل مواجهة الرجاء الحاسمة بالمغرب

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي صباح السبت المقبل على مركب محمد الخامس بالمغرب في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.