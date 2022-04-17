بعد ظهور حالات في بريطانيا.. أعراض التهاب الكبد عند الأطفال

تراقب منظمة الصحة العالمية (WHO) حالات التهاب الكبد المتزايدة لدى الأطفال في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن خضع ستة منهم لعمليات زرع كبد.

أُبلغت هيئة الرقابة الطبية بحوالي 10 حالات من التهاب الكبد الحاد الوخيم لدى الأطفال في اسكتلندا بعد ثلاثة أيام ، تم إخطارها بـ 74 حالة أخرى في بقية المملكة المتحدة، من المرجح أن يتم الإبلاغ عن المزيد من الحالات في الأيام المقبلة.

ما هي أعراض التهاب الكبد عند الطفل؟

يمكن أن تحدث الأعراض بشكل مختلف قليلاً في كل طفل، لا يعاني بعض الأطفال من أي أعراض.

قد تشمل أعراض التهاب الكبد المفاجئ (الحاد) ما يلي:

اعراض تشبه اعراض الانفلونزا

اصفرار الجلد أو بياض العينين (اليرقان)

حمى

الغثيان أو القيء

فقدان الشهية

آلام في المعدة أو عدم الراحة

إسهال

الم المفاصل

عضلات مؤلمة

شرى حمراء مثيرة للحكة على الجلد

براز باللون البني الداكن

بول داكن اللون

مصدر المعلومات

rochester