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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمعية القلب الأمريكية: تناول الطعام بكثرة يصيبك بمرض الكبد الدهني غير الكحولي

مخاطر الإكثار من
مخاطر الإكثار من تناول الطعام ومشاكل الكبد

يتسبب الإفراط في تناول الطعام بالعديد من المشاكل الصحية بخلاف زيادة الوزن، حيث حذرت جمعية أمراض القلب الرائدة من أن واحدًا من بين كل أربعة أمريكيين بالغين مصاب بمرض الكبد الدهني غير الكحولي بسبب الإفراط في تناول الطعام وهو ما قد يهدد الحياة.

مخاطر الإكثار من تناول الطعام ومشاكل الكبد

ويحدث المرض الذي يطلق عليه طبيا مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) عندما تتراكم الدهون في الكبد، وعادة لا تظهر أي علامات تحذيرية في المراحل المبكرة ، ولكن بعد عدة سنوات يمكن أن تسبب الألم وعدم الراحة في الجزء العلوي الأيمن من البطن وتورم.
 

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وأوضحت الدراسة أنه إذا تُرك المرض دون رادع ، فقد يؤدي الأمر إلى التهاب وتندب الكبد وحتى فشل الأعضاء، ودعت جمعية القلب الأمريكية (AHA)  في بيانها الأول حول هذا الموضوع إلى تحسين طرق التشخيص وزيادة الوعي بالمرض.

وحذر رئيسها الدكتور بول دويل ، وهو أيضًا خبير في مرض السكري في جامعة أوريغون، من أن مرض الكبد الدهني غير الكحولي غالبًا ما تكون أعراضه `` مخفية أو مفقودة '' أثناء الفحوصات الطبية الروتينية، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعتبر مرض الكبد الدهني  غير الكحولي  هو أكثر مشاكل الكبد شيوعًا في الولايات المتحدة ، حيث يصيب واحدًا من كل أربعة بالغين أو 64 مليون شخص، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون بالغ يموتون من هذه الحالة كل عام.
 

مخاطر الإكثار من تناول الطعام ومشاكل الكبد


ويقول الأطباء إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، وتشير تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن حوالي 40 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة أو 100 مليون شخص يعانون من السمنة المفرطة.

وتتمحور علاجات الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي عبر إجراء تغييرات نمط الحياة للتسبب في فقدان ما يصل إلى 10 في المائة من وزن الجسم، وهذا يشمل تناول المزيد من الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بشكل أكثر انتظامًا.

ويستخدم الأطباء حاليًا، لتشخيص حالة المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، اختبارات الدم الروتينية، ولكن جمعية القلب الأمريكية حذرت من أن هذه الأعراض في كثير من الأحيان لا تلتقط تشوهات الكبد ، وأنه في بعض الحالات تُنسب العلامات التحذيرية بشكل خاطئ إلى الآثار الجانبية للأدوية واستهلاك الكحول في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الحياة الصحية يمكن أن تساعد في تجنب مرض الكبد الدهني غير الكحولي لدى العديد من الأفراد ، إلا أن البعض قد يصاب بالكبد الدهني غير الكحولي على الرغم من جهودهم القصوى؛ كما أنه لدى بعض الأفراد تركيبة وراثية تحميهم من الإصابة بـ مرض الكبد الدهني غير الكحولي NAFLD على الرغم من السمنة أو داء السكري من النوع 2 أو متلازمة التمثيل الغذائي أو العادات الغذائية غير الصحية أو عدم الحركة."

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