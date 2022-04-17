علي جمعة: سنة الله لا تبديل لها والموت من الحقائق الكونية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله ينبه عن حقيقة يحاول الناس أن يتجاوزوها، وأن يعدوا ذكرها من الأمور المخيفة «حقيقة الموت»؛ والتي نراها كل يوم.

وأضاف "جمعة"، خلال تقديم برنامج «القرآن العظيم» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه لو جمعنا عدد الوفيات كل يوم نراها تكاد تكون كل دقيقة «فالموت من الحقائق الكونية، والحقائق الإلهية»، لافتًا إلى أن بعض الناس بدأ باتباع فعل ما يسمى بمقاومة الموت.

وتابع عضو هيئة كبار علماء الأزهر، أن أناسا كثيرين بدأوا بالعمل على هذا الأمر تحت ما يسمى بـ «دراسة الخلية، ودراسة الشيخوخة»، والله سبحانه وتعالى حسمها بقوله تعالى «كل نفس ذائقة الموت»، لافتًا إلى أن سنة الله لا تحويل أو تبديل لها.