روسيا تعلن إسقاط طائرتين وتدمير 44 منشأة عسكرية أوكرانية

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميج 29" في منطقة خاركيف، فضلا عن تدمير عدد من الأهداف العسكرية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف "تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين طراز ميج-29 بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية في المنطقتين السكنيتين فيدوروفكا وزافودي في مقاطعة خاركوف".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية "أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية، بالقرب من منطقة بريوبرازينسكوي السكنية في مقاطعة بافلوجراد".

كما أعلنت روسيا تدمير 44 منشأة عسكرية أوكرانية بالإضافة إلى مركزي قيادة ومخازن وقود عسكرية أوكرانية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع أنه "من بين الأهداف المدمرة: في منطقة أفدييفكا، موقعان للقيادة وموقع رادار واستهداف نظام القذائف المضادة للطائرات من طراز إس 300".

وأضاف : "في منطقتي زافجورودني وبروتوبوفكا، تم تدمير 3 مستودعات للصواريخ وأسلحة المدفعية، وفي المناطق كراسني ليمان، نوفوسيلوفكا، روبيجنوي، أوجلدار، بوباسنايا، بريشيب وجوساروفكا، دمر 23 مكانا لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم "الأحد" أن روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الدول الغربية.

وقال بيسكوف للصحفيين إن "روسيا ستكون قادرة على تحمل المواجهة الحالية مع الغرب".

وأضاف: "إذا فشل الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت، نحن قادرون على تحمل المواجهة مع الدول الغربية".

على جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف إن "المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ولا يثبت أنهم مقاتلون أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".

وشدد على أن المرتزقة الأجانب لا يشملهم ولا يطبق عليهم القانون الدولي الإنساني، وتابع "لقد جاءوا إلى أوكرانيا لكسب المال عن طريق القتل، لذلك فإن أفضل ما ينتظرهم هو المسؤولية الجنائية وفترات السجن الطويلة".