تعرف على الأسعار الجديدة لـ سوزوكي سياز موديل 2022| صور

تقدم شركة سوزوكي باقة من الطرازات المتنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها النسخة سياز موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

وتقدم السيارة داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، بينما شهدت النسخة سياز 2022 خلال الفترة الأخيرة زيادة سعرية جديدة، وقدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 35 ألف جنيه.

سوزوكي سياز موديل 2022

تظهر السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بمصابيح أمامية حادة المظهر مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية كهربائية، وأبعاد هيكلية بلغت 4490 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1730 مم، و 1485 مم للارتفاع، ومساحة تخزين تتسع لـ 495 لتر.

وتضم السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 حساسات ركن خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، مع شاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة يبلغ قياسها 7 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قايدة متعددة الوظائف، ونظام صوتي.

سوزوكي سياز موديل 2022

وتعتمد السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بسعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 104 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية.

وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية لـ سوزوكي سياز موديل 2022 فيمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 12 ثانية.

سوزوكي سياز موديل 2022

أسعار السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 309.900 جنيه بدلًا من 274.900 جنيه.