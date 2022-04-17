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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حوار| بدر رجب صانع نجوم الأهلي: كيروش لم يقدم شيئا لمنتخب مصر.. وحسام البدري ظلم مع الفراعنة.. وهذه نصيحتي لـ صلاح وتريزيجيه ورمضان صبحي

بدر رجب
بدر رجب

تحدث بدر رجب نجم الأهلي السابق ومدير قطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي عن إمكانية المارد الأحمر في حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي. 

وخلال حوار صدى البلد مع بدر رجب كشف عن أزمة قطاعات الناشئين في مصر ومعاناة المنتخب الأول لكرة القدم. 

ولعب بدر رجب للفريق الأول بالنادي الأهلي لمدة عشر سنوات محققا 6 بطولات دوري، و4 بطولات كأس مصر، و3 أفريقيا، وأفروآسيوية وبطولة عربية.

كما يعد بدر رجب أحد أبرز الكوادر التدريبية في مصر، وساهم في اكتشاف عدد كبير من اللاعبين الموهبين حاليا سواء في أوروبا أو على المستوى المحلي لذلك لقب بصانع نجوم الأهلي.

وجاء حوار صدي البلد مع بدر رجب كالآتي :

كواحد من أفضل المدربين في إخراج المواهب لماذا تعاني مصر على مستوى منتخبات الناشئين والمنتخب الأول ؟

تعاني مصر من نقص المواهب بسبب قلة الكشافين والمنقبين عن المواهب بجانب أنه لا يوجد مدربون قادرون على التعامل مع اللاعبين الصغار ويجب أن يكون هناك منتخب للبراعم في كل محافظات مصر وليس القاهرة والجيزة فقط ومنتخبات قوية في كل المراحل السنية. 

ماذا ينقص قطاعات الناشئين في مصر؟

ينقص قطاعات الناشئين في مصر إعطاء حرية للمدرب لاختيار اللاعبين الموهوبين وأن يكون المدرب متخصص وعلى فهم ودراية بكيفية التعامل مع اللاعبين الصغار ومناسب للمرحلة السنية ولا مجاملات.

ما الفارق بين مصر والإمارات على مستوى الناشئين؟

التنقيب هو المهم والعمل بالتخصص في الإمارات يتم جلب مدربين متخصصين من كافة أنحاء العالم يعرفون التعامل مع اللاعبين الصغار لتطوير مهاراتهم وهذا غير موجود في مصر بجانب معاناتنا من قلة المدربين. 

هل ينجح موسيماني في تحقيق اللقب الإفريقي الثالث على التوالي؟

تحقيق موسيماني البطولة الثالثة صعب لكن كأهلاوي ومصري بالطبع أتمنى تحقيق البطولة لكن تذبذب المستوى يقلقني للغاية وفي النهاية نحن خلف الفريق.

هل كنت تفضل تعيين مدرب مصري أم أجنبي لقيادة منتخب مصر؟

أنا من أنصار المدرب الوطني لأنه هو من حقق الإنجازات والألقاب وأري أن حسام البدري ظلم في رحيله عن تدريب منتخب مصر لأنه مدرب كبير وحقق نجاحات مع كل فريق تولي مسؤوليته. 

هل عرض عليك تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.. ومن تراه الإصلاح لذلك المنصب؟

لا لم يعرض علي منصب لكن أنا أخدم مصر بلدي في أى مكان أتواجد فيه لأنها من صنعت تاريخي واسمي سواء في الأهلي أو منتخبات الناشئين. 

هل ترى أي إضافة من كيروش لمنتخب مصر وهل كان يستحق الاستمرار؟

لا لم يقدم شيء لمنتخب مصر وبالطبع كان يجب رحيله. 

يتداول دائما أن محمد صلاح تراجع أداءه مع منتخب مصر على عكس ليفربول ؟

الجماهير تعول على محمد صلاح في كل شيء ، “ شايل شيلة تقيلة” ومستواه متذبذب رفقة المنتخب لكن هو مشرف اسم مصر في كل المحافل الدولية والعالمية. 

وجه نصيحة لمحمد صلاح الاستمرار في ليفربول أم الرحيل وأي نادٍ تفضل؟

محمد صلاح لازم يكمل في ليفربول لأن الجماهير تحبه وأرى استمراره أمر طبيعي.  

كنت أول من اكتشف تريزيجيه .. وجه له نصيحة؟ 

أنا اكتشفت 52 لاعبا منهم 12 لاعبا في أوروبا بينهم تريزيجيه والنني وكهربا ورمضان صبحي وكوكا وغيرهم، أتمنى أن يستمر تريزيجيه لأنه مازال يمتلك كثيرا ليقدمه في كرة القدم. 

هل ترى تراجعا في أداء رمضان صبحي مع بيراميدز ؟

رمضان صبحي لاعب أوروبي ولم تتأثر موهبته لكن وضع نفسه تحت ضغوط كبيرة هي المتسببة في تراجع مستواه.

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