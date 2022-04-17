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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المداح 2 الحلقة 17.. صدمة تهدد حمادة هلال في البحث عن خبايا مليكة

حمادة هلال
حمادة هلال

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "المداح2 - أسطورة الوادي" بعض المفاجآت الكارثية عن مليكة الجنية "والتي تجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ، بعدما يلجئ صابر المداح "حمادة هلال إلى زهير، وهو رجل مسيحي صاحب علم.

يعترف زهير لصابر المداح بأن مليكة الجنية التى تظهر له مجرد مارد ناري تنتمي لعائلة الجن والشياطين، ولا تريد أن تجعله يخضع لها، بل تريد معاقبته وإيذائه هو وأسرته.

ويدخل الشيخ عبدالرحمن "أحمد عبدالعزيز" فى مصارحة مع صابر المداح، ويعترف له أن سيدة الأعمال "ملك" التى تريد مساعدته هي نفسها الجنية مليكة التى تريد معاقبته، وأنها تظهر له فى صورة إنسان عادية.

فى المقابل تنشأ علاقة حب بين هبة شقيقة صابر المداح، وبين حسن "خالد سرحان"، فيعرض عليها الزواج فترفض فى البداية خوفا من أسرتها وزوجته الأولى منال "دنيا عبدالعزيز" التى لا تنجب، فيطلب منها أن يكون الزواج سرا حتى يتم مفاجأة الجميع، فى الوقت نفسه تذهب منال إلى طبيب نساء وتوليد ويخبرها بمفاجأة حملها بعد انتظار طويل، وفى سكة عودتها إلى زوجها لتفاجئه بخبر حملها تجده يتغزل فى هبة، وتدخل فى صدمة تهدد حياتها مع حسن.

يفاجأ أبو الخير "كمال ابو رية" صابر المداح بالعثور على عادل الممسوس من الجن الذي يبحث عنه صابر المداح، ويدخل صابر فى مناقشه مع عادل حول الجنيه مليكة، ولكن عادل ينفى كل الأشياء التى حدثت معه بسبب الجنية، مما يثير حيرة المداح من جديد.

وفى مفاجأة كارثية وصادمة لمتابعي المسلسل، يتلقى المهندس عماد "تامر شلتوت" مكالمة هاتفيه من سيدة الأعمال ملك وتحدد معه موعد لزيارتها فى مكتبها لوضع كاميرات أمان بشركتها، وعندما يذهب إليها فى المكتب تفاجئه ملك بأنها الجنية مليكة التى تأمره وتتحكم فيه، ليقف ويقبل يدها فى إشارة منه إلى خضوعه الكامل لها..  فهل ستتم مؤامرات جديدة على صابر المداح بمعرفتها؟ هذا ما ستكشفه الحلقات الجديدة.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهو أول عمل يجمع بين أحمد عبدالعزيز والفنان جمال عبدالناصر منذ التسعينيات وتحديدا منذ آخر عمل جمعهما وهو مسلسل "الفرسان" وقدم عام 1994. 

مسلسل المداح 2: 

"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

مسلسل المداح2 - أسطورة الوادي المداح2 أسطورة الوادي المداح2 - أسطورة الوادي حمادة هلال زهير المداح شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل المداح2 - أسطورة الوادي بعض المفاجآت الكارثية عن مليكة الجنية والتى تجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ بعدما يلجئ صابر المداح حمادة هلال إلى زهير وهو رجل مسيحي صاحب

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