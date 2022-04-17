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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيهان قمري: رحمة أحمد قدمت شخصية "مربوحة" بطريقة رائعة

جيهان قمري
جيهان قمري

أشادت الفنانة جيهان قمري، بالفنانة رحمة أحمد  ودورها في مسلسل الكبير أوي بشخصية مربوحة مشيرة إلى أنه جسدت الدور بشكل أكثر من رائع".    

وأضافت جيهان قمري خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الفنانة القديرة ليلى فوزي مثلي الأعلى، وأعشق أيضا الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، "الناس دي عندها نقاء"

تابعت جيهان قمري: ياسمين صبري موديل ولا تصلح للتمثيل.. ولكن ولو هي عايزة تكمل لازم تشتغل على نفسها كتير.. مضيفة: روبي ممثلة شاطرة جدا ولكنها في الغناء دلوعة".  

استطردت، دخلت الوسط الفني بالصدفة عن طريق المخرج هشام شربتجي، وكان وقتها يتم التحضير لمسلسل سوري لبناني اسمه اللعب الممنوع، وذهبت مع والدتي إحدى المشاركات في العمل أثناء البروفات وعندي أراني المخرج هشام شربتجي رشحنى للعمل في المسلسل وكان عندي وقتها 23 سنة".
 

جيهان قمري أخبار التوك شو اليوم رحمة أحمد الكبير أوى

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