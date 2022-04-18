انخفاض 7 درجات دفعة واحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحسن في الأحوال الجوية اليوم وانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد بعد أن سجلت العظمى على القاهرة 40 درجة أمس الأحد.



ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد تصل درجة الحرارة الى 43 درجة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

ومن المقرر أن تشهد البلاد مزيد من الانخفاض على كافة الأنحاء غدا الثلاثاء أيضًا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 17

الإسكندرية 23 16

وادي النطرون 32 17

طنطا 32 16

شبين الكوم 31 16

دمنهور 29 17

بلطيم 22 15

مطروح 24 15

السلوم 19 16

سيوة 27 15

بورسعيد 25 17

دمياط 32 18

الزقازيق 31 17

المنصورة 30 18

الإسماعيلية 33 17

السويس 33 17

العريش 24 16

رفح 25 15

رأس سدر 33 16

نخل 35 19

نويبع 36 20

طابا 35 20

كاترين 31 15

الطور 34 22

شرم الشيخ 37 23

الغردقة 36 22

مرسى علم 35 21

الفيوم 34 23

بنى سويف 34 23

المنيا 37 23

أسيوط 36 23

سوهاج 41 24

قنا 41 24

الأقصر 42 25

أسوان 43 26

ادفو 42 25

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 44 22

شلاتين 33 19

أبو رماد 32 18

حلايب 30 19

رأس حدربة 31 19

