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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-4-2022، في مصر ارتفاعا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه ، ووصل يوم 22 مارس.

 

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-4-2022

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 18 أبريل 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

بعد زيادة الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 18-4-2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 18 أبريل 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية. ووصل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20500.

 

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

انخفاض 7 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحسن في الأحوال الجوية اليوم وانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد بعد أن سجلت العظمى على القاهرة 40 درجة أمس الأحد. ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد تصل درجة الحرارة الى 43 درجة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة.

 

المغرب 6:24م.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 رمضان

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة خاصة في أيام شهر رمضان المبارك للتعرف على موعد أذان الفجر وصلاة المغرب، ويقدم موقع " صدى البلد " لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 18 أبريل 2022 ، 17 رمضان 1443

اسعار الدواجن الطوارئ أسعار الذهب والدولار اسعار مواد البناء اليوم الاثنين مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الدولار نشرة خدمات صدى البلد

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أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

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