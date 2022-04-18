أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-4-2022، في مصر ارتفاعا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه ، ووصل يوم 22 مارس.

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 18 أبريل 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 18 أبريل 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية. ووصل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20500.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحسن في الأحوال الجوية اليوم وانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد بعد أن سجلت العظمى على القاهرة 40 درجة أمس الأحد. ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد تصل درجة الحرارة الى 43 درجة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة.

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة خاصة في أيام شهر رمضان المبارك للتعرف على موعد أذان الفجر وصلاة المغرب، ويقدم موقع " صدى البلد " لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 18 أبريل 2022 ، 17 رمضان 1443